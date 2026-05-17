„Bangaranga”, piesa care a cucerit Eurovision 2026

Una dintre cele mai puternice apariții de la Eurovision 2026 a venit din partea Bulgariei, unde Dara a reușit să transforme piesa „Bangaranga” într-un adevărat fenomen online. Cu un sound exploziv, ritm alert și influențe folclorice puternice, melodia a atras rapid atenția publicului european.

Artista a explicat recent și semnificația titlului care a stârnit curiozitatea fanilor Eurovision. Potrivit acesteia, termenul „Bangaranga” provine din argoul jamaican și descrie zgomotul, haosul, agitația și energia necontrolată. „Este o dezordine frumoasă. O energie care te lovește înainte să o poți explica”, a declarat artista.

Ritualul bulgăresc care a inspirat piesa

Dincolo de influențele dance-pop moderne, piesa are și o componentă culturală puternică inspirată din tradiția bulgărească „kukeri”.

Kukeri este un ritual străvechi practicat în Bulgaria, în care participanții poartă măști uriașe, blănuri și clopote și dansează pentru a alunga spiritele rele și energiile negative. Atmosfera puternică și zgomotele ritualice au fost integrate de Dara în conceptul artistic al piesei. „Bangaranga este zgomot, foc și ritm folosite ca o forță a binelui”, a explicat câștigătoarea Eurovision 2026.

Show-ul prezentat la Viena a inclus lumini dramatice, coregrafii intense și elemente vizuale inspirate din acest obicei tradițional, fiind considerat unul dintre cele mai memorabile momente ale ediției.

Cine este Dara, artista care a reprezentat Bulgaria la Eurovision 2026

Dara, pe numele complet Darina Yotova, este una dintre cele mai cunoscute artiste pop din Bulgaria. Originară din Varna, oraș situat pe litoralul Mării Negre, cântăreața a devenit cunoscută după participarea la X Factor Bulgaria.

Ulterior, artista a lansat mai multe hituri care au ajuns în topurile muzicale din țara sa și și-a construit rapid o imagine puternică în industria pop din Europa de Est.

În 2025, Dara a lansat albumul „ADHDARA”, inspirat de experiența personală după ce a fost diagnosticată cu ADHD la maturitate. Materialul abordează teme precum haosul interior, vulnerabilitatea și acceptarea de sine.

Bulgaria, prima victorie la Eurovision

Victoria obținută de Dara la Eurovision 2026 reprezintă prima victorie din istoria Bulgariei în competiție. Artista a câștigat finala de la Viena cu 516 puncte, depășind Israel și România, care au completat podiumul ediției din acest an.

