Mesajul lui Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026

După rezultatul obținut de România în finala Eurovision 2026, Tudor Chirilă a transmis un mesaj public pentru Alexandra Căpitănescu, artista pe care a susținut-o încă de la începutul carierei sale.

Solistul trupei VAMA a publicat pe rețelele de socializare un mesaj scurt pentru reprezentanta României. „Rock on, girl! Felicitări!”, a scris artistul.

Mesajul a apărut la scurt timp după ce Alexandra Căpitănescu a încheiat competiția pe locul 3, una dintre cele mai bune clasări ale României din ultimii ani.

Relația dintre Tudor Chirilă și Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când a câștigat emisiunea Vocea României, făcând parte din echipa lui Tudor Chirilă. Artistul a vorbit în repetate rânduri despre vocea și potențialul tinerei cântărețe, pe care a descris-o recent drept „cea mai tare voce rock românească din ultimii douăzeci de ani”.

Înaintea finalei Eurovision, Tudor Chirilă a făcut apel la public să o voteze pe Alexandra și a susținut că participarea ei reprezintă un moment important pentru muzica rock din România.

România, pe podium la Eurovision 2026

România a revenit în finala Eurovision după doi ani de absență și a terminat competiția pe locul al treilea, cu 296 de puncte.

Alexandra Căpitănescu a interpretat piesa „Choke Me” și a obținut 64 de puncte din partea juriilor naționale și 232 de puncte din televot, unul dintre cele mai mari punctaje acordate de public în această ediție.

Bulgaria a câștigat competiția cu 516 puncte, iar Israel s-a clasat pe locul secund.

Despre Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

