Declarația a fost făcută în contextul consultărilor politice care urmează să aibă loc luni, la Palatul Cotroceni, cu președintele României, Nicușor Dan.

„Datorită experienței din ultimele 10 luni, a fugii de răspundere a PSD, a blocajelor și minciunilor PSD, PNL nu va mai face coaliție cu PSD. În condițiile în care acest partid va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a subliniat Bolojan.

Bolojan vrea să reformeze PNL pentru alegerile din 2028

În cadrul declarațiilor făcute la Timișoara, Ilie Bolojan a vorbit despre prioritățile PNL. Pe termen scurt, partidul urmărește identificarea unei formule care să asigure guvernarea stabilă a României, subliniind că „PNL nu fuge de răspundere”.

Pe termen mediu, până în anul 2028, obiectivul este crearea unei alternative politice care să atragă electoratul doritor de modernizare și dezvoltare sustenabilă. „O țară care se dezvoltă sustenabil, fără privilegii, fără sinecuri, în care oamenii sunt respectați și se pune accent pe dezvoltarea comunităților. Vrem ca românii să regăsească în PNL un partid pe care să-l poată vota cu încredere în 2028”, a explicat Bolojan.

El și-a exprimat angajamentul de a reforma partidul, de a atrage membri noi și de a valorifica experiența liderilor performanți.

PNL și USR, aceleași ținte la consultări

Pe lângă discuțiile despre viitorul PNL, Bolojan a confirmat că partidul său va colabora cu USR la consultările de luni de la Cotroceni. „În plan politic vom fi aliniați în consultările cu domnul președinte, luni, în așa fel încât, în baza experienței pe care am avut-o în aceste luni de guvernare, să susținem mai departe, în orice formă de guvernare, proiectele care țin de absorbția de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României și de programele de relansare economică”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a adăugat că cele două partide susțin promovarea proiectelor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în Parlament, iar în următoarele două săptămâni vor depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și evitarea pierderii fondurilor europene. „Cele două partide vor susține proiectele care sunt angajamente ale României față de Uniunea Europeană”, a spus liderul PNL.

Și USR refuză alianța cu PSD

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a reiterat că orice alianță cu PSD este exclusă. „Am discutat și despre consultările de la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține. Dar suntem responsabili, și în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR, și PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate”, a declarat Fritz.

Criza politică din România a început în aprilie 2026, odată cu spectacolul politic organizat de PSD la Palatul Parlamentului intitulat „Momentul Adevărului”, un referendum intern unde social-democrații au votat retragerea sprijinului pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE