MApN anunță că echipa de specialiști trimisă la fața locului a neutralizat, în seara zilei de sâmbătă, 16 mai, proiectilul reactiv nedirijat descoperit în curtea unui case nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea.

Proiectilul a fost detonat controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenajat, la comanda procurorului de caz.

Știrea inițială

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a confirmat, printr-un comunicat de presă, că în corpul proiectilului se află două kilograme de explozibil.

„Perimetrul a fost securizat, iar la faţa locului se află reprezentanţi ai Poliţiei, Poliţiei de Frontieră şi ai Serviciului Român de Informaţii. Verificările tehnice au confirmat prezenţa unei cantităţi de două kilograme de explozibil în corpul proiectilului”, a transmis Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării se deplasează la faţa locului pentru a evalua situaţia, în timp ce cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Autorităţile fac apel la cetăţeni să respecte indicaţiile instituţiilor responsabile şi să urmărească doar informaţiile oficiale transmise prin canalele autorizate, potrivit aceluiaşi comunicat de presă emis de MApN.

Ulterior, Poliția Tulcea a transmis că a găsit un motor care pare să provină de la o dronă, pe un câmp din localitatea Padina. De asemeena, la aproximativ 20 de metri a fost găsit un crater cu diametrul de 1,5 metri și 1 metru adâncime.

