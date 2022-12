Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2022 la cele 10 categorii. Raluca Mărgescu a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Alina Morar, House of Compulsion, a fost desemnată cel mai bun designer, Medeea Ene – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Irinei Rimes.

IRINA MAGDA a fost desemnată cel mai bun model, Delia a primit premiul Best Female Artist, iar WRS a plecat acasă cu premiul Best Male Artist. Raul Tișa a câştigat premiul Best Hairstylist şi Alexandra Crăescu a fost desemnată Best Make-up Artist. Premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brandului MURMUR. Citește continuarea pe Elle.ro.

