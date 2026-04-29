Primul a postat PSD, la ora 12.55: „Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!”.

„Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție – contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut – nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării. Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, mai scriu social-democrații pe Facebook.

Aceștia au precizat că mai mulți liberali „vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare” și, drept urmare, „îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”.

„Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia. Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum”, a conchis PSD.

La ora 12.58, deci după trei minute, PNL a transmis că „moțiunea PSD-AUR «Stingem Lumina» e dorința conducerii PSD, nu voința românilor” și că „românii nu vor înapoi la sistemul de privilegii și clientelism politic. Vor reforme reale, instituții curate și un guvern care lucrează pentru ei, nu pentru baronii de partid”.

„PSD a ales să îngroașe obrazul și să apere un sistem pe care românii l-au sancționat deja la vot. Vreți să știți exact ce vor românii? Deblocați-i pe rețelele de socializare. Sorin Grindeanu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda dați-le voie să vă scrie în comentarii ce doresc. Ascultați-i, dacă mai aveți curajul să o faceți”, au mai transmis liberalii, tot pe Facebook.

Moțiunea de cenzură anti-Bolojan va fi votată pe 5 mai

Cu o zi în urmă, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, care va fi votată pe 5 mai. Președintele AUR, George Simion, a spus că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Textul integral al moțiunii de cenzură PSD-AUR poate fi citit în documentul de mai jos:

PSD și AUR s-au aliat pentru moțiunea de cenzură, deși Grindeanu a exclus o alianță cu partidul lui Simion

Totul a început pe 27 aprilie, când Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, într-o declarație comună la Parlament, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic”, a spus fostul vicepremier Marian Neacșu.

Întrebat de jurnaliști dacă acesta este primul pas pentru o viitoare colaborare PSD-AUR și la guvernare, Neacșu a răspuns: „Orice drum începe cu primul pas”.

Petrișor Peiu, care din noiembrie 2025 este președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a adăugat că partidul lui George Simion face „un demers comun” cu PSD de redactare a moţiunii de cenzură, care să fie dezbătută și apoi votată în Parlament, astfel încât Guvernul Bolojan să cadă.

Reamintim că Grindeanu a spus de mai multe ori că social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.

Și George Simion a exclus acum doi ani să „bată palma” cu PSD

Președintele AUR, George Simion, spunea în 2024 că va demisiona din funcția de președinte al partidului dacă se va întâmpla să facă alianță cu PSD și susținea că vrea „să termine cu PSD-ul în România”.

„AUR, atâta timp cât nu dă țării președinte sau nu iese pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare pentru că nu putem schimba nimic, v-am zis că nu intrăm”, spunea Simion în emisiunea Insider Politic de la Prima TV difuzată pe 26 octombrie 2024.

Și a continuat: „Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, o spun… Unde-i camera la care trebuie să mă uit? Acolo… George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE