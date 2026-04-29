Înaintea ca proiectul să ajungă în fața publicului, Libertatea a stat de vorbă cu Anghel Damian despre noul său proiect, care este prezentat pe rețelele de socializare drept „serial, dar nu ficțiune”!

„Înainte de haos… e liniște. «Cămătarii», în curând pe VOYO și PRO TV” și „Nu e scenariu. E legea lor. «Cămătarii», în curând pe VOYO și la PRO TV” sunt câteva dintre descrierile care deja au apărut pe Instagram despre serialul-documentar care are și trailer oficial.

Seria documentar despre Familia Cămătaru a fost filmată anul trecut, după cum ne-a dezvăluit Anghel Damian: „La Constanța am filmat pentru un documentar despre care am vorbit foarte puțin până acum. Este un documentar despre lumea interlopă, care va apărea în curând. Un documentar extraordinar, full access”!

Întrebat cu cine a stat de vorbă când s-a apucat de documentarea pentru serialul-documentar „Cămătarii”, Anghel Damian a dezvăluit că a avut discuții atât cu forțele de ordine, cât și cu membri ai celor mai temute clanuri din București și din România.

„Păi îți imaginezi că dacă este un documentar full acces… Am petrecut așa, ca o muscă pe perete, pe acolo în ultima perioadă. Am vorbit cu Nuțu Cămătaru, am vorbit cu Sile Cămătaru, am vorbit cu Beinur, am vorbit cu oameni din Clanul Sportivilor… Dar am vorbit și cu forțele de ordine, am vorbit cu generali de poliție, chestori de poliție… Din toate părțile!

Este un documentar care prezintă așa, cât se poate de obiectiv, istoria criminalității organizate din România din ’90 până în prezent. Și, bineînțeles, este un documentar care va avea acces la viețile lor de astăzi, poveștile lor de viață și de interlopie. Și, pe lângă asta, poveștile poliției și forțelor de ordine în încercările lor repetate de a-i prinde și în încercările lor, de cele mai multe ori, reușite”, a afirmat Anghel Damian în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul regizor a ținut să precizeze și că tot ceea ce a aflat din documentarea pentru „Cămătarii” îl ajută și în momentul în care lucrează la alte seriale, precum „Clanul”, „Tătuțu’” sau „Groapa”, care pot fi și ele văzute pe VOYO.

„În primul rând, șocul meu a fost, apropo și de «Clanul», și de «Tătuțu’», și de «Groapa», că multe dintre, să zicem poveștile și întâmplările pe care noi le croșetăm așa, la un nivel imaginativ, le-am regăsit într-o formă aproape de 100% în realitate. Și asta în momentele alea în care ei povesteau niște întâmplări care aveau exact rezonanță punctuală în serialele noastre, mi se ridica părul pe mână. Adică era un sentiment din ăsta de… Noi am făcut cercetare, bineînțeles, dar lumea asta e destul de obscură. Nu te aștepți să fie fix așa, exact așa!

Și sunt momente din alea în care ai praguri din astea și zici: «Băi, chiar așa s-a întâmplat?». Exact așa a fost în anumite momente, dar pe lângă asta afli niște povești care sunt absolut savuroase, pe care bineînțeles că le folosești ca sursă de inspirație pentru proiecte viitoare. Asta în general face un povestitor: ascultă și după care folosește aceste surse de inspirație din viață, întâmplări din viață, ca să extragă din ele teme și după aceea să le povestească cinematografic.

Viața e cea mai bună sursă de inspirație. De multe ori «viața bate filmul», asta e o expresie care s-a canonizat la noi și așa e! Dar de-asta încercăm să facem filme care să echilibreze această expresie, să fie: filmele sunt egal cu viața”, a încheiat Anghel Damian interviul pentru Libertatea.

