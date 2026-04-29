Înaintea ca proiectul să ajungă în fața publicului, Libertatea a stat de vorbă cu Anghel Damian despre noul său proiect, care este prezentat pe rețelele de socializare drept „serial, dar nu ficțiune”!

„Înainte de haos… e liniște. «Cămătarii», în curând pe VOYO și PRO TV” și „Nu e scenariu. E legea lor. «Cămătarii», în curând pe VOYO și la PRO TV” sunt câteva dintre descrierile care deja au apărut pe Instagram despre serialul-documentar care are și trailer oficial.

Seria documentar despre Familia Cămătaru a fost filmată anul trecut, după cum ne-a dezvăluit Anghel Damian: „La Constanța am filmat pentru un documentar despre care am vorbit foarte puțin până acum. Este un documentar despre lumea interlopă, care va apărea în curând. Un documentar extraordinar, full access”!

Anghel Damian, showrunnerul serialului „Cei Trimiși” de pe VOYOIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Întrebat cu cine a stat de vorbă când s-a apucat de documentarea pentru serialul-documentar „Cămătarii”, Anghel Damian a dezvăluit că a avut discuții atât cu forțele de ordine, cât și cu membri ai celor mai temute clanuri din București și din România.

„Păi îți imaginezi că dacă este un documentar full acces… Am petrecut așa, ca o muscă pe perete, pe acolo în ultima perioadă. Am vorbit cu Nuțu Cămătaru, am vorbit cu Sile Cămătaru, am vorbit cu Beinur, am vorbit cu oameni din Clanul Sportivilor… Dar am vorbit și cu forțele de ordine, am vorbit cu generali de poliție, chestori de poliție… Din toate părțile!

Este un documentar care prezintă așa, cât se poate de obiectiv, istoria criminalității organizate din România din ’90 până în prezent. Și, bineînțeles, este un documentar care va avea acces la viețile lor de astăzi, poveștile lor de viață și de interlopie. Și, pe lângă asta, poveștile poliției și forțelor de ordine în încercările lor repetate de a-i prinde și în încercările lor, de cele mai multe ori, reușite”, a afirmat Anghel Damian în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul regizor a ținut să precizeze și că tot ceea ce a aflat din documentarea pentru „Cămătarii” îl ajută și în momentul în care lucrează la alte seriale, precum „Clanul”, „Tătuțu’” sau „Groapa”, care pot fi și ele văzute pe VOYO.

„În primul rând, șocul meu a fost, apropo și de «Clanul», și de «Tătuțu’», și de «Groapa», că multe dintre, să zicem poveștile și întâmplările pe care noi le croșetăm așa, la un nivel imaginativ, le-am regăsit într-o formă aproape de 100% în realitate. Și asta în momentele alea în care ei povesteau niște întâmplări care aveau exact rezonanță punctuală în serialele noastre, mi se ridica părul pe mână. Adică era un sentiment din ăsta de… Noi am făcut cercetare, bineînțeles, dar lumea asta e destul de obscură. Nu te aștepți să fie fix așa, exact așa!

Și sunt momente din alea în care ai praguri din astea și zici: «Băi, chiar așa s-a întâmplat?». Exact așa a fost în anumite momente, dar pe lângă asta afli niște povești care sunt absolut savuroase, pe care bineînțeles că le folosești ca sursă de inspirație pentru proiecte viitoare. Asta în general face un povestitor: ascultă și după care folosește aceste surse de inspirație din viață, întâmplări din viață, ca să extragă din ele teme și după aceea să le povestească cinematografic.

Viața e cea mai bună sursă de inspirație. De multe ori «viața bate filmul», asta e o expresie care s-a canonizat la noi și așa e! Dar de-asta încercăm să facem filme care să echilibreze această expresie, să fie: filmele sunt egal cu viața”, a încheiat Anghel Damian interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Unica.ro
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Știri România 19:02
Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Reguli pentru transportul copiilor în mașină: când este obligatoriu înălțătorul auto și ce amenzi riști
Știri România 18:14
Reguli pentru transportul copiilor în mașină: când este obligatoriu înălțătorul auto și ce amenzi riști
Parteneri
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Fanatik.ro
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
ObservatorNews.ro
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Mediafax.ro
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

Politic

Cum încearcă PSD să liniștească Bruxellesul după colaborarea cu AUR: „Oamenii sunt foarte dedicați proiectului european”
Politică 18:24
Cum încearcă PSD să liniștească Bruxellesul după colaborarea cu AUR: „Oamenii sunt foarte dedicați proiectului european”
În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Politică 15:48
În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea