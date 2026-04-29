Alegerile prezidențiale anulate, punctul de plecare al raportului

Raportul atrage atenția asupra impactului anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Potrivit documentului, nici la mai bine de un an nu există un raport oficial care să explice ce s-a întâmplat.

Accesul cetățenilor la informații de interes public, amenințat de inițiative legislative

Conform comunicatului, accesul cetățenilor la informații de interes public a fost amenințat de inițiative legislative care propun categorii vagi de „informații cu regim special” sau sancționarea celor considerați „agresivi” față de instituții.

„Guvernul a adoptat în 2025 nu mai puțin de 93 de ordonanțe de urgență, transformând excepția în regulă și uzurpând rolul legislativ al Parlamentului. Mai mult, în mai 2025, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile privind publicarea online a declarațiilor de avere, o decizie catalogată în raport drept un regres grav pentru integritatea publică”, se arată într-un comunicat de presă.

Presiuni asupra presei și societății civile

Documentul menționează că mediul în care lucrează jurnaliștii și activiștii a devenit „sistematic ostil”.

Respectivul raport documentează agresiuni fizice, campanii coordonate de denigrare, supravegherea tehnică nejustificată a jurnaliștilor de către DNA și înmulțirea proceselor de tip SLAPP (Procese Strategice împotriva Participării Publice).

Probleme în justiție și presiuni asupra ONG-urilor de mediu

Conform comunicatului, sistemul judiciar a fost marcat de rezistență la reformă, numiri controversate și o erodare a încrederii publice.

Organizațiile de mediu s-au confruntat cu excluderea din consultările publice, cu cereri de dizolvare și cu cheltuieli de judecată folosite ca instrument de intimidare, se mai arată în comunicat.

