Ilie Bolojan nu exclude un nou grup în Parlament care să susțină un guvern minoritar: „Nu pot să fac predicții”

Ilie Bolojan nu exclude varianta apariției unui nou grup în parlament care să susțină un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în timpul interivului de miercuri seară, la TVR 1, că nu exclude posibilitatea apariției unui nou grup în Parlament care să sprijine un guvern minoritar. El a explicat că unii parlamentari încep să înțeleagă mai bine problemele țării și soluțiile necesare pentru viitor.

„Sigur că mulți parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înțeleagă care sunt problemele României și ce se poate face cu adevărat în viitor.

Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez așteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a declarat premierul.

Ce spune Ilie Bolojan despre apariția unui grup de tip UNPR

Întrebat dacă s-ar putea forma un grup similar cu UNPR, care a susținut Guvernul Emil Boc în trecut, Bolojan a răspuns.

„Este posibil să se întâmple și asta, dar nu pot să fac predicții vizavi de ce va face un număr de parlamentari într-un sens sau altul.

Dar, la un moment dat, gândiți-vă, când ai coaliții de 3-4 partide, cum trebuie să avem noi, nu este foarte comod, în general, nici să administrezi coaliția, dar nici să iei decizii”, a mai explicat actualul premier.

Ilie Bolojan vorbește despre faptul că a fost criticat

Premierul a mai spus că a fost criticat pentru rigiditatea sa, însă subliniază că flexibilitatea a fost esențială pentru a putea aduce împreună patru partide și minoritățile naționale în susținerea aceleiași direcții.



„Dacă nu eram suficient de elastic, ar fi fost greu să aduci patru partide plus minoritățile naționale să susțină aceeași idee”, a mai adăugat el.

Bolojan a spus care este condiția esențială ca PNL să fie la guvernare

În cazul în care președintele Nicușor Dan va desemna, după moțiunea de cenzură, un nou Executiv format din partidele proeuropene, Ilie Bolojan a declarat că PNL ar putea reveni la guvernare, dar există o condiție pentru acest scenariu.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a declarat premierul.

