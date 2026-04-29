Live text
Acum 49 minute
Despre o viitoare candidatură la prezidențiale
Acum o ora
Bolojan, acuzat că a aruncat povara fiscală pe spatele oamenilor și nu a făcut reformele cerute
Acum o ora
Bolojan: Nu sunt un tip inflexibil. Nu am răspuns 8 luni de zile la niciun atac
Acum o ora
PSD nu a vrut să-și asume niciun cost al guvernării
Acum o ora
Singura situație în care PNL ar ajunge din nou la guvernare
Acum o ora
Ce vor să facă liberalii în caz că moțiunea va trece
Acum o ora
Despre o coaliție de guvernare cu PSD, dar fără Bolojan
Acum 2 ore
„Banul public a fost risipit de guvernările anterioare, inclusiv de PSD”
Acum 2 ore
Moțiunea PSD se numește „Singeți lumina”. „Am găsit foarte multă ineficiență la companiile de stat”
Acum 2 ore
Scenariul unui nou grup în Parlament care să susţină un guvern minoritar
Acum 2 ore
Liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar responsabil
Acum 2 ore
Moțiunea trebuia să vină și cu o soluție, dar lipsește

PNL poate fi din nou la guvernare, dar cu o condiție esențială

În cazul în care preşedintele Nicuşor Dan va propune după moţiunea de cenzură un nou guvern format din partidele proeuropene, Ilie Bolojan a afirmat că PNL poate fi din nou la guvernare, dar nu într-o coaliţie cu PSD.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Ilie Bolojan.

Scenariul unui nou grup în Parlament care să susţină un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan nu exclude să apară un grup nou în Parlament care să susţină un guvern minoritar, el explicând că mulţi parlamentari încep să înţeleagă care sunt problemele României şi care sunt soluţiile pentru viitor.

„Sigur că mulţi parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înţeleagă care sunt problemele României şi ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez aşteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a afirmat, miercuri seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan.
21:54 - Acum 49 minute
29-04-2026

Despre o viitoare candidatură la prezidențiale

Bolojan a evitat un răspuns direct spunând că vrea să respecte votul acordat de români și să facă tot ce poate din poziția în care se află. „Dacă aș fi vrut să candidez la prezidențiale aș fi putut atunci când a fost ocazia”, a răspuns liderul liberal după insistențele moderatoarei.

21:42 - Acum o ora
29-04-2026

Bolojan, acuzat că a aruncat povara fiscală pe spatele oamenilor și nu a făcut reformele cerute

„Reforma administrației a fost aprobată, dar ea trebuie continuată. Sunt ministere care nu fac reducerile cerute și atunci nu poți să vii cu măsuri conexe de susținere. Ai nevoie de oameni asumați ca să faci această reformă”, spune Bolojan.

Percepția de guvernare greșită vine din spate, de la guvernările anterioare și nu o poți modifica de pe o zi pe alta, argumenetează premierul întrebat despre percepția proastă a cetățenilor despre evoluția economiei.

Pesimismul economic al românilor atinge cote alarmante, potrivit unui sondaj realizat de IRSOP în aprilie 2026. Trei sferturi dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să continue să crească, iar aproape 70% dintre români cred că situația lor financiară se va înrăutăți în următorul an.

21:37 - Acum o ora
29-04-2026

Bolojan: Nu sunt un tip inflexibil. Nu am răspuns 8 luni de zile la niciun atac

21:32 - Acum o ora
29-04-2026

PSD nu a vrut să-și asume niciun cost al guvernării

„PSD a fost la guvernare dar s-a comporatat ca un partid de opoziție fiindcă nu a vrut să-și asume niciun cost al guvernării. Trebuie să facem niște reforme care nu sună bine, dar fiecare jalon poate însemna câteva sute de milioane de euro atrase sau pierdute. Și nu poți face asta cu un partid care fuge de responsabilitate”, acuză Bolojan.

21:26 - Acum o ora
29-04-2026

Singura situație în care PNL ar ajunge din nou la guvernare

Întrebat ce va face PNL dacă preşedintele Nicuşor Dan va propune după moţiunea de cenzură un nou guvern format din partidele proeuropene, Ilie Bolojan a afirmat că PNL poate fi din nou la guvernare, dar nu într-o coaliţie cu PSD.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Ilie Bolojan.

21:24 - Acum o ora
29-04-2026

Ce vor să facă liberalii în caz că moțiunea va trece

PNL ia în calcul trecerea în Opoziție în caz că moțiunea de cenzură va trece. „Dacă şi-ar asuma răspunderea (cei din PSD – n.r.), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a declarat Ilie Bolojan.

„PSD vrea un guvern-marionetă, iar alții să șurubărească prin guvern. Tot ce s-a făcut până acum s-a făcut cu frâna de mână trasă”, acuză premierul.

21:19 - Acum o ora
29-04-2026

Despre o coaliție de guvernare cu PSD, dar fără Bolojan

Liderul liberal spune că ideea unei noi Coaliții de guvernare cu PSD, dar cu alt premier, așa cum au cerut social-democrații, este o idee nerealizabilă deoarece increderea liberalilor în PSD s-a spulberat.

„Am spus că dacă PSD va genera o criză politică că nu vom mai face alianță cu ei. Când cineva te minte în față cum ai mai putea avea încredere”, spune Bolojan.

21:12 - Acum 2 ore
29-04-2026

„Banul public a fost risipit de guvernările anterioare, inclusiv de PSD”

Premierul spune că toate reformele făcute erau strict necesare deoarece România putea ajunge în incapacitate de plată și fără acces la fondurile europene din cauza risipei banului public făcută de guvernele anterioare, inclusiv de PNL, dar că „PNL recunoaște și își asumă asta față de PSD”, care nu a propus nicio soluție și nu propune nici acum.

21:10 - Acum 2 ore
29-04-2026

Moțiunea PSD se numește „Singeți lumina”. „Am găsit foarte multă ineficiență la companiile de stat”

Ilie Bolojan avertizează că prețul energiei poate scădea doar prin creșterea producției și acuză PSD că a declanșat criza politică tocmai pentru a bloca reformele economice pe care le-a inițiat. Premierul susține că presiunea social-democraților împotriva sa este reacția directă la măsurile de restructurare care au deranjat interesele politice ale opoziției.

21:08 - Acum 2 ore
29-04-2026

Scenariul unui nou grup în Parlament care să susţină un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan nu exclude să apară un grup nou în Parlament care să susţină un guvern minoritar, el explicând că mulţi parlamentari încep să înţeleagă care sunt problemele României şi care sunt soluţiile pentru viitor.

„Sigur că mulţi parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înţeleagă care sunt problemele României şi ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez aşteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a afirmat, miercuri seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan.

21:06 - Acum 2 ore
29-04-2026

Liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar responsabil

Conducerea PNL lansează o ofensivă de ultim moment pentru salvarea Guvernului, anunțând că liberalii vor negocia individual cu „fiecare parlamentar responsabil” pentru a-i convinge să voteze împotriva moțiunii de cenzură. Strategia de la firul ierbii urmărește să asigure majoritatea necesară menținerii lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, în timp ce liberalii mizează pe „responsabilitatea aleșilor” în fața riscului de a lăsa țara fără un executiv funcțional.

„Fiecare parlamentar va vota în funcție de propria conștiință”, spune Bolojan.

21:04 - Acum 2 ore
29-04-2026

Moțiunea trebuia să vină și cu o soluție, dar lipsește

Premierul Ilie Bolojan a lansat un nou atac dur la adresa PSD, acuzând social-democrații că au aruncat România într-o criză politică și economică profundă prin declanșarea moțiunii de cenzură. Șeful Guvernului a subliniat că, în ciuda instabilității provocate, opoziția nu a prezentat până acum nicio soluție concretă sau o echipă capabilă să preia guvernarea, lăsând țara fără o direcție clară în plin blocaj parlamentar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD și PNL, mesaje pe Facebook la interval de trei minute. Primii cer demisia lui Bolojan înaintea moțiunii de cenzură, liberalii cer deblocarea comentariilor pe Facebook
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Unica.ro
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Democrația a fost în declin în România în 2025. Lipsa explicațiilor după anularea alegerilor prezidențiale, principalul motiv
Știri România 22:10
Democrația a fost în declin în România în 2025. Lipsa explicațiilor după anularea alegerilor prezidențiale, principalul motiv
Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Știri România 19:02
Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Parteneri
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească
Fanatik.ro
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Cum au ajuns „Cămătarii” și „Sportivii” subiect de serial la PRO TV: „Istoria criminalității organizate din România din '90 până în prezent”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:43
Cum au ajuns „Cămătarii” și „Sportivii” subiect de serial la PRO TV: „Istoria criminalității organizate din România din ’90 până în prezent”
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
ObservatorNews.ro
O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Mediafax.ro
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Mediafax.ro
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Mașină răsturnată în șant la ieșire din Codlea! Salvatorii au ajuns de urgență la fața locului
KanalD.ro
Mașină răsturnată în șant la ieșire din Codlea! Salvatorii au ajuns de urgență la fața locului

Politic

Ilie Bolojan, despre singura situație în care PNL și-ar asuma guvernarea: „Nu vom mai face nicio alianță cu PSD. Putem construi o Opoziție solidă”
Politică 21:55
Ilie Bolojan, despre singura situație în care PNL și-ar asuma guvernarea: „Nu vom mai face nicio alianță cu PSD. Putem construi o Opoziție solidă”
Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu va fi adoptat într-o ședință extraordinară de Guvern
Politică 21:47
Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu va fi adoptat într-o ședință extraordinară de Guvern
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
Fanatik.ro
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea