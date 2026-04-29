21:54 - Acum 49 minute Despre o viitoare candidatură la prezidențiale Bolojan a evitat un răspuns direct spunând că vrea să respecte votul acordat de români și să facă tot ce poate din poziția în care se află. „Dacă aș fi vrut să candidez la prezidențiale aș fi putut atunci când a fost ocazia”, a răspuns liderul liberal după insistențele moderatoarei.

21:42 - Acum o ora Bolojan, acuzat că a aruncat povara fiscală pe spatele oamenilor și nu a făcut reformele cerute „Reforma administrației a fost aprobată, dar ea trebuie continuată. Sunt ministere care nu fac reducerile cerute și atunci nu poți să vii cu măsuri conexe de susținere. Ai nevoie de oameni asumați ca să faci această reformă”, spune Bolojan. Percepția de guvernare greșită vine din spate, de la guvernările anterioare și nu o poți modifica de pe o zi pe alta, argumenetează premierul întrebat despre percepția proastă a cetățenilor despre evoluția economiei. Pesimismul economic al românilor atinge cote alarmante, potrivit unui sondaj realizat de IRSOP în aprilie 2026. Trei sferturi dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să continue să crească, iar aproape 70% dintre români cred că situația lor financiară se va înrăutăți în următorul an.

21:37 - Acum o ora Bolojan: Nu sunt un tip inflexibil. Nu am răspuns 8 luni de zile la niciun atac

21:32 - Acum o ora PSD nu a vrut să-și asume niciun cost al guvernării „PSD a fost la guvernare dar s-a comporatat ca un partid de opoziție fiindcă nu a vrut să-și asume niciun cost al guvernării. Trebuie să facem niște reforme care nu sună bine, dar fiecare jalon poate însemna câteva sute de milioane de euro atrase sau pierdute. Și nu poți face asta cu un partid care fuge de responsabilitate”, acuză Bolojan.

21:26 - Acum o ora Singura situație în care PNL ar ajunge din nou la guvernare Întrebat ce va face PNL dacă preşedintele Nicuşor Dan va propune după moţiunea de cenzură un nou guvern format din partidele proeuropene, Ilie Bolojan a afirmat că PNL poate fi din nou la guvernare, dar nu într-o coaliţie cu PSD. „Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Ilie Bolojan.

21:24 - Acum o ora Ce vor să facă liberalii în caz că moțiunea va trece PNL ia în calcul trecerea în Opoziție în caz că moțiunea de cenzură va trece. „Dacă şi-ar asuma răspunderea (cei din PSD – n.r.), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a declarat Ilie Bolojan. „PSD vrea un guvern-marionetă, iar alții să șurubărească prin guvern. Tot ce s-a făcut până acum s-a făcut cu frâna de mână trasă”, acuză premierul.

21:19 - Acum o ora Despre o coaliție de guvernare cu PSD, dar fără Bolojan Liderul liberal spune că ideea unei noi Coaliții de guvernare cu PSD, dar cu alt premier, așa cum au cerut social-democrații, este o idee nerealizabilă deoarece increderea liberalilor în PSD s-a spulberat. „Am spus că dacă PSD va genera o criză politică că nu vom mai face alianță cu ei. Când cineva te minte în față cum ai mai putea avea încredere”, spune Bolojan.

21:12 - Acum 2 ore „Banul public a fost risipit de guvernările anterioare, inclusiv de PSD” Premierul spune că toate reformele făcute erau strict necesare deoarece România putea ajunge în incapacitate de plată și fără acces la fondurile europene din cauza risipei banului public făcută de guvernele anterioare, inclusiv de PNL, dar că „PNL recunoaște și își asumă asta față de PSD”, care nu a propus nicio soluție și nu propune nici acum.

21:10 - Acum 2 ore Moțiunea PSD se numește „Singeți lumina”. „Am găsit foarte multă ineficiență la companiile de stat” Ilie Bolojan avertizează că prețul energiei poate scădea doar prin creșterea producției și acuză PSD că a declanșat criza politică tocmai pentru a bloca reformele economice pe care le-a inițiat. Premierul susține că presiunea social-democraților împotriva sa este reacția directă la măsurile de restructurare care au deranjat interesele politice ale opoziției.

21:08 - Acum 2 ore Scenariul unui nou grup în Parlament care să susţină un guvern minoritar Premierul Ilie Bolojan nu exclude să apară un grup nou în Parlament care să susţină un guvern minoritar, el explicând că mulţi parlamentari încep să înţeleagă care sunt problemele României şi care sunt soluţiile pentru viitor. „Sigur că mulţi parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înţeleagă care sunt problemele României şi ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez aşteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a afirmat, miercuri seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan.

21:06 - Acum 2 ore Liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar responsabil Conducerea PNL lansează o ofensivă de ultim moment pentru salvarea Guvernului, anunțând că liberalii vor negocia individual cu „fiecare parlamentar responsabil” pentru a-i convinge să voteze împotriva moțiunii de cenzură. Strategia de la firul ierbii urmărește să asigure majoritatea necesară menținerii lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, în timp ce liberalii mizează pe „responsabilitatea aleșilor” în fața riscului de a lăsa țara fără un executiv funcțional. „Fiecare parlamentar va vota în funcție de propria conștiință”, spune Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a lansat un nou atac dur la adresa PSD, acuzând social-democrații că au aruncat România într-o criză politică și economică profundă prin declanșarea moțiunii de cenzură. Șeful Guvernului a subliniat că, în ciuda instabilității provocate, opoziția nu a prezentat până acum nicio soluție concretă sau o echipă capabilă să preia guvernarea, lăsând țara fără o direcție clară în plin blocaj parlamentar.

