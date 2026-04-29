Regulamentul urmează să fie transpus în legislaţia românească, relatează TVR Info. Acesta introduce obligația ca pisicile și câinii din Uniunea Europeană să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale interoperabile.

De asemenea, este interzisă mutilarea câinilor și a pisicilor pentru spectacole sau concursuri, dar și legarea lor de un obiect, exceptând situațiile medicale.

Totodată, este interzisă reproducerea între rude apropiate. Conform TVR Info, câinii și pisicile din afara Uniunii Europene vor trebui să fie microcipați și înregistrați înainte de a intra în Uniune.

Conform datelor oficiale, 44% dintre cetățenii din UE au animale de companie. Referitor la comerțul cu câini și pisici, acesta este estimat la 1,3 miliarde de euro pe an.

România și celelalte state ale UE au la dispoziție doi ani pentru adoparea legilor și realizarea infrastructurii necesare pentru ca noile standarde să fie respectate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE