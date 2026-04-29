Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată

Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a făcut dezvăluiri sincere despre un capitol sensibil din viața sa: absența tatălui biologic. Invitată în podcastul moderat de Horia Brenciu, cântăreața a vorbit deschis despre trecutul său și despre modul în care această experiență a influențat-o.

În timpul discuției, Antonia a fost întrebată despre talentul său muzical și de unde crede că îl moștenește. Artista a făcut atunci o mărturisire surprinzătoare, spunând că acesta ar putea proveni de la tatăl biologic, deși nu l-a cunoscut niciodată.

„Cred că de la tatăl meu adevărat… dar nu vreau să spun mai mult”, a spus ea. Întrebată dacă l-a întâlnit vreodată, răspunsul a fost clar: „Nu, niciodată.”

Antonia a dezvăluit că tatăl său biologic a părăsit-o pe mama sa, Denise Iacobescu, în timp ce aceasta era însărcinată. Deși este un episod dureros, artista vorbește despre el cu sinceritate și asumare.

„A cam părăsit-o pe mama în timp ce era gravidă”, a mărturisit ea, confirmând astfel o realitate puțin cunoscută de public.

O copilărie fericită, în ciuda absenței tatălui biologic

Chiar dacă nu a avut parte de tatăl biologic, Antonia nu a crescut fără o figură paternă. Mama sa și-a refăcut viața, iar bărbatul care a intrat în familie când artista avea doar câteva luni a devenit pentru ea un adevărat tată.

„Da, dar tatăl meu care m-a crescut a venit în viața mea destul de… Cred că aveam 10 luni. Deci am avut figură paternă, doar că nu știu eu cine e tatăl meu adevărat. Adică acum știu cine e, dar atunci nu știam, până la un anumit punct. După am aflat, dar sunt ok. Bine că știu cine e, dar nu mă interesează”, a explicat artista.

De-a lungul timpului, Antonia a aflat identitatea tatălui biologic, însă a ales să nu își dorească o relație cu acesta. Artista spune că este împăcată cu trecutul și nu simte nevoia să reia legătura. „Acum știu cine este, dar sunt ok. Nu mă interesează”, a spus ea, demonstrând maturitate și echilibru emoțional.

