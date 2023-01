The Bear

Cine ar fi crezut că unul dintre cele mai stresante seriale făcute vreodată va deveni unul dintre hiturile anului 2022? Drama The Bear are un mod de a sfida așteptările și te cucerește de la primul episod. Aceasta este povestea lui Carmy (Jeremy Allen White), un bucătar câștigător al premiului James Beard, care vine acasă în Chicago pentru a salva magazinul de sandviciuri al familiei după sinuciderea fratelui său. Crudă și frenetică, o poveste captivantă despre familie, traume și dependență, care nu trebuie ratată. Și o veste bună: sezonul 2 este deja în pregătiri.

Severance

Acest serial de la producătorul/regizorul Ben Stiller este un dark thriller comic, care se simte ca o îmbinare a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich și Office Space. Povestea se concentrează pe un bărbat (Adam Scott) care trece printr-un proces în care amintirile vieții sale profesionale și ale vieții sale personale sunt complet separate, fără a conștientiza acest lucru. Serialul interpretează într-o manieră diferită ideea cu care toată lumea se luptă: echilibrul dintre muncă și viața personală. Restul distribuției îi include și pe Zach Cherry și Britt Lower, împreună cu un trio de legende format din Christopher Walken, John Turturro și Patricia Arquette.

Pachinko

Cei de Apple TV+ știu un lucru bun când îl văd, așa că au luat romanul premiat al lui Min Jin Lee, l-au plasat pe câștigătorul premiului Oscar Yuh-jung Youn în prim-plan și au creat ceva spectaculos. În această serie multilingvă, povestea emoțională a unei familii de imigranți este spusă prin intermediul a patru generații. Totul începe cu decizia unei tinere însărcinate de a intra într-o căsătorie de conveniență care o duce către un nou început în Japonia. Decizia ei de a pleca de acasă are impact de-a lungul a mai multe generații,, totul se desfășoară într-o Japonie în continuă schimbare a secolului XX, unde Zainichi (imigranții coreeni și descendenții lor) se confruntă cu rasismul brutal și discriminarea de clasă. Această poveste dulce-amăruie despre bucurie, sacrificiu și dezamăgiri sentimentele te va face să plângi și te va emoționa.

The White Lotus

OK, știm la ce te gândești: The White Lotus nu este un serial nou! A avut deja un sezon întreg și a câștigat o grămadă de premii. Contează? Ei bine, vă spunem ce contează: există un nou sezon cu o poveste cu totul nouă (doar personajul Tanya, interpretat de Jennifer Coolidge , și iubitul ei, BLM Greg – Jon Gries – se întorc), plasată în Sicilia. Este The White Lotus și are același vibe ca primul sezon, dar este total diferit. Distribuția include actori precum Aubrey Plaza, Theo James, F. Murray Abraham și Michael Imperioli și este perfectă. Să mai spunem că așteptăm cu nerăbdare sezonul 3?

