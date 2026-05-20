Măsura face parte din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2024, care aduce modificări Codului fiscal și introduce măsuri de digitalizare. Amendamentul, susținut de Ministerul Finanțelor, vizează reducerea birocrației și simplificarea regulilor de utilizare a sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili.

«Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional», a explicat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. De asemenea, printre cei exceptați se numără și agricultorii care utilizează carnete de comercializare, considerate deja facturi, precum și institutele culturale, care întâmpinau dificultăți în accesarea sistemului din lipsa unui cod de identificare fiscală.

Votul din Camera Deputaților, care a avut loc pe 20 mai 2026, consolidează consensul politic în favoarea simplificării fiscale. Adoptarea acestui proiect de lege este un pas important spre reducerea poverii administrative pentru cetățeni și contribuabili, conform Mediafax.