Nicolae Voiculeț are probleme de sănătate. Celebrul naist, internat în spital. „Lupt să-mi recapăt puterea și respirația”

Nicolae Voiculeț a vorbit deschis despre starea sa și dorința de a-și recăpăta puterea și respirația.

„Dragii mei, vă scriu dintr-o perioadă grea a vieții mele. Nu mă simt bine și încă lupt să-mi recapăt puterea și respirația. Sunt 10 zile de când sunt aici. Pentru un om care și-a dedicat viața transformând respirația în sunet, poate cea mai grea încercare este să învețe din nou să respire cu răbdare, cu credință și cu speranță.

Nu obișnuiesc să cer ajutor. Dar astăzi simt nevoia să vă spun sincer că am nevoie de voi. De rugăciunile voastre, de gândurile voastre bune și de energia oamenilor care încă mai cred în lumină, în muzică și Dumnezeu.

M-am gândit mult la copilăria mea, la Munții Bucegi și la liniștea din care s-a născut primul meu sunet. Și poate tocmai de aceea cred că omul nu este cu adevărat singur atunci când iubirea oamenilor îl însoțește. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, care v-ați rugat pentru mine și care mi-ați fost aproape în tăcere. Respir. Lupt. Cred. Cu recunoștință, Nicolae Voiculeț”, a scris artistul pe Facebook.

La scurt timp, Nicolae Voiculeț a revenit cu un nou comentariu emoționant, în care le-a mulțumit internauților care i-au transmis zeci de mesaje.

„Vă citesc mesajele unul câte unul… și poate nu realizați câtă putere poate aduce un simplu gând bun unui om care se luptă să respire și să se ridice din nou. Acum am simțit că nu sunt singur. Vă mulțumesc pentru rugăciuni, pentru lumină, pentru iubire și pentru faptul că încă mai există oameni care știu să fie oameni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă voi întoarce. Iar prima respirație pe care o voi transforma din nou în sunet va fi pentru voi. Vă îmbrățișez cu recunoștință, Nicolae Voiculeț”.