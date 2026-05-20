Acțiunile de protest debutează miercuri, imediat după programul de lucru, prin pichetarea sediului Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București.

Două luni de proteste în toată țara

Sindicaliștii au pus la punct un calendar de proteste care va viza atât structurile regionale, cât și instituțiile centrale de la București:

25 mai: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești;

2 iunie: DGRFP Suceava;

4 iunie: DGRFP Iași;

23 iunie: Sediul Autorității Vamale Române (București);

15 iulie: Sediul ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (București) – acțiune care va încheia prima serie de proteste.

Revendicările SindFISC

Președintele SindFISC, Nicolae-Liviu Toader, a explicat că îngrijorarea din sistem a fost alimentată de întârzierea proiectului oficial al legii salarizării, dar și de informațiile apărute „pe surse” în urmă cu două săptămâni, care conturau o variantă extrem de dezavantajoasă pentru angajați.

Pe lângă solicitarea unei grile de salarizare dedicate, lista de revendicări a sindicatului include:

Poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu responsabilitățile uriașe pe care le are;

Legiferarea unui statut profesional clar;

Compensarea riscurilor profesionale, a interdicțiilor și a complexității muncii prin stimulente salariale;

Finanțarea adecvată a activității și asigurarea unor condiții decente de muncă.

Liderul sindical a subliniat că finanțiștii au nevoie de o grilă separată, la fel cum au deja lucrătorii din Parchete sau de la Curtea de Conturi, deoarece activitatea lor este una strict specifică și nu poate fi topită în rândul administrației publice generale.

„O grilă separată ne permite ca, punctual, în timp, să putem face ajustări ale coeficienților de salarizare. Trebuie să le oferim specialiștilor din finanțe salarii comparative cu cele din piață, pentru că altfel aceștia vor pleca în domeniul privat”, a avertizat Nicolae-Liviu Toader.

Salariul, calculat pe baza Legii 153

SindFISC atrage atenția că, în prezent, sistemul de finanțe publice nu mai oferă alte drepturi bănești în afara salariului de bază, cu excepția sporului de condiții vătămătoare, care a fost și el limitat recent.

Drepturile salariale actuale sunt calculate în continuare pe baza vechii Legi 153, iar discrepanțele din sistem sunt majore:

Salariul minim brut: pornește de la doar 3.500 de lei;

Salariul maxim brut: ajunge la 6.500 de lei.

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC numără în jur de 6.000 de membri și reprezintă interesele angajaților din cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF, Direcția Marilor Contribuabili, Antifraudă Fiscală, Direcțiile Regionale, Autoritatea Vamală Română, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC).