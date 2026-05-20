Data de 5 iunie 2026 rămâne termenul-limită pentru depunerea cererilor în Campania APIA 2026

Tánczos Barna, viceprim-ministru și ministrul interimar al Agriculturii, a anunțat că termenul-limită pentru depunerea Cererilor de plată APIA 2026 este 5 iunie 2026.

După această dată, cererile nu vor mai putea fi depuse, conform declarațiilor sale dintr-o conferință de presă.

Peste jumătate de milion de cereri au fost deja depuse

Până în prezent, fermierii au înregistrat peste 500.000 de cereri pentru o suprafață de 4,6 milioane hectare, conform datelor prezentate de Tánczos Barna. Cererile pot fi completate prin aplicația geospațială AGI Online, accesibilă pe site-ul www.apia.org.ro.

Ce trebuie să știe fermierii din sectorul zootehnic

Fermierii care aplică pentru schemele din sectorul zootehnic trebuie să completeze o declarație specifică, în funcție de programările stabilite cu funcționarii APIA, înainte de a utiliza platforma AGI Online.

Ce este Campania APIA 2026

Campania APIA 2026 reprezintă sesiunea anuală prin care fermierii români (din sectorul vegetal și zootehnic) solicită subvenții nerambursabile finanțate din fonduri europene (FEGA și FEADR) și de la bugetul național.

Aceasta este gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și este integrată în Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027.

Care este calendarul Campaniei APIA 2026

Spre deosebire de alți ani, în 2026 Ministerul Agriculturii a anunțat reguli foarte stricte privind termenele, fără prelungiri ulterioare:

16 martie – 5 iunie 2026: Perioada oficială de depunere a Cererilor de Plată.

5 iunie 2026 (inclusiv): Termenul limită absolut. Cererile depuse după această dată nu mai sunt acceptate, iar fermierii își pierd dreptul la subvenție pentru acest an.

16 octombrie 2026: Data estimată pentru începerea plății avansurilor (de regulă, până la 70% din fondurile europene).

Decembrie 2026 – 30 iunie 2027: Perioada de efectuare a plăților finale.

Ce tipuri de subvenții se pot cere în 2026

Banii se împart în mai multe categorii, în funcție de specificul fermei:

Sectorul Vegetal (terenuri și culturi):

BISS (Sprijinul de bază): Cuantumul planificat pentru 2026 este de aproximativ 100,66 euro/ha.

CRISS (Sprijinul redistributiv): În jur de 52,82 euro/ha, acordat fermelor mici și medii (între 1 și 50 de hectare) pentru a le sprijini sustenabilitatea.

Tinerii Fermieri: Un plus de aproximativ 49 euro/ha pentru fermierii la început de drum.

Ecoscheme: Plăți suplimentare pentru practici agricole prietenoase cu mediul.

Sectorul Zootehnic:

Sprijin Cuplat Zootehnic (SCV): Pentru bovine (lapte/carne), ovine, caprine și bivolițe.

Ecoscheme de bunăstare: Pentru crescătorii care oferă condiții superioare de viață animalelor.

ANTZ (Ajutoare Naționale Tranzitorii): Finanțate de la bugetul de stat (lapte, carne bovine, ovine/caprine) – mențiune importantă: ANT-urile aferente campaniei 2026 se vor plăti efectiv în anul 2027.