Întâlnirile se vor desfăşura conform următorului program: de la ora 9.00 cu Grupul Uniţi pentru România, la ora 10.00 cu Grupul PACE – Întâi România, iar la ora 11.00 cu parlamentarii neafiliaţi. Evenimentul vine la câteva zile după ce, luni, la Cotroceni, au avut loc consultări cu partidele parlamentare pe tema desemnării unui nou prim-ministru.

Ce variante credeți că ar fi potrivite pentru formarea unui nou guvern? ✓ Guvern tehnocrat 5% (109 voturi) ✓ Guvern minoritar 16% (392 voturi) ✓ Refacerea coaliției 5% (116 voturi) ✓ Alegeri anticipate 74% (1.791 voturi)

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituţia României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuţii privind situaţia economică şi politică a ţării”, se arată în comunicat.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliaţi.

Luni au avut loc la Cotroceni consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

România are nevoie anual de 50 de miliarde de euro pentru a putea funcționa și pentru a plăti pensii și salarii, bani care sunt împrumutați de pe piețele financiare. Astfel, orice premier sau orice Guvern ar veni va fi practic obligat să continue reformele începute de Ilie Bolojan, arată economiștii consultați de Libertatea.

Ce se întâmplă după consultări

După consultări, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Din acel moment, candidatul are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și asupra listei de miniștri.

Dacă obține cel puțin 233 de voturi, noul guvern este învestit. Dacă nu, criza politică se prelungește, iar negocierile trebuie reluate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut pe 5 mai 2026, prin moțiune de cenzură. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate.

