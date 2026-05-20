Decizia lui Gabi Tamaș a schimbat jocul

În cadrul Consiliului Tribal, concurenții au fost nevoiți să voteze nominalizările pentru duelul de eliminare. Aflat sub protecția colanului de imunitate, Gabi Tamaș a avut posibilitatea să facă o nominalizare directă, iar alegerea sa a fost Aris Eram.

Inițial, Lucian Popa fusese primul concurent propus pentru confruntare, însă decizia fostului fotbalist a schimbat dinamica din trib și a surprins participanții.

Nominalizarea lui Aris a provocat reacții puternice în rândul concurenților. Bianca Giurcanu a reacționat emoțional și a spus că îl consideră pe Aris unul dintre cei mai puternici jucători ai sezonului. Atmosfera din trib a devenit tensionată înaintea duelului decisiv.

Aris Eram a fost eliminat de la Survivor România

Duelul dintre Aris Eram și Lucian Popa a fost unul echilibrat, însă Lucian a reușit să câștige și să își continue parcursul în competiție. După eliminare, Aris a recunoscut că se vedea mai departe în concurs și că momentul a fost greu de acceptat.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur că atât de multă lume plânge. Îmi pare bine că le este greu că acum plec (…) Când am pierdut, parcă nu mi-a venit să cred. Mă vedeam mai departe. Lucian este un sportiv adevărat (…) Merită să meargă mai departe, este un sportiv mult mai bun decât mine (…) Mulțumesc că m-ați primit aici”, a spus Aris Eram la Survivor.

Câți bani a câștigat Aris Eram la Survivor România 2026

Pe lângă experiența trăită în competiție și expunerea publică, Aris Eram a obținut și un câștig financiar consistent. Pentru fiecare etapă petrecută în show, concurentul a fost remunerat cu 2.500 de euro.

Astfel, după cele 19 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, suma totală încasată de Aris ajunge la aproximativ 47.500 de euro, potrivit cancan.ro.