1. Paris Hilton și Carter Reum

La începutul anului 2023, Paris Hilton a devenit mamă pentru prima dată cu ajutorul unei mame surogat. Pentru fiul ei, vedeta a ales un nume cu o semnificație aparte. În podcast-ul „This Is Paris”, a dezvăluit că pe băiețelul ei îl cheamă Phoenix Barron Hilton Reum. Phoenix înseamnă „speranță, renaștere și transformare”, iar al doilea prenume a fost ales în onoarea bunicului vedetei, Barron Hilton. „Am fost foarte apropiați și îmi lipsește în fiecare zi, așa că am vrut să-l onorez prin a-i da numele primului meu fiu.”

2. Elon Musk și Grimes

Elon Musk și Grimes, pe numele ei real Claire Boucher, au ales un nume neobișnuit, dar și controversat pentru primul lor copil împreună. Cântăreața a detaliat pe Twitter ce anume semnifică X Æ A-12, numele fiului lor. „X este o variabilă necunoscută, Æ – Ai în limbajul elfilor (dragoste sau Inteligență Artificială), A-12 precursorul avionului Lockheed SR-17 Blackbird și A-ul vine de la „Archangel”, piesa mea preferată”, a scris Grimes pe Twitter. După, Elon Musk a corectat-o și i-a comentat la postarea de pe Twitter, spunându-i că este de fapt „SR-71.”

3. Gwyneth Paltrow și Chris Martin

Gwyneth Paltrow și Chris Martin au divorțat în 2014 și au împreună doi copii, Apple și Moses. În 2004, când s-a născut fiica lor, cei doi au surprins cu numele pe care l-au ales pentru ea. „Când am fost însărcinată prima dată, tatăl ei a spus: „Dacă e fată, cred că numele ei ar trebui să fie Apple. Mi s-a părut atât de drăguț (…) Merele sunt dulci și sănătoase și am crezut că sună minunat”, a povestit Gwyneth Paltrow în cadrul The Oprah Winfrey Show.

4. Kim Kardashian și Kanye West

Copiii fostului cuplu Kim Kardashian și Kanye West poartă nume pe care cu siguranță nu le întâlnești des. Au împreună patru copii, pe North, Saint, Chicago și Psalm și, după cum se poate observa, sunt într-adevăr neobișnuite. În ceea ce privește semnificația din spatele numelui fiului lor, Psalm West, Kris Jenner a dezvăluit de unde le-a venit ideea. „Sursa de inspirație a fost Cartea Psalmilor din Biblie. Cred că este un mod minunat de a sărbători ce simt. Iar el este o adevărată binecuvântare”, a declarat Kris Jenner pentru ET.

5. Nicole Richie și Joel Madden

În 2009, Nicole Richie și Joel Madden au devenit părinți pentru a doua oară. Cântărețul a venit cu propunerea legată de numele fiului lor, Sparrow, și a dezvăluit pentru People de unde s-a inspirat: „Mi-a amintit de melodia lui Johnny Cash, A Boy Named Sue. Îmi place, cred că este un nume frumos.”

