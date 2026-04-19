„Când viața îți oferă un atlet de extremă sau de înaltă performanță, un pilot de acrobație sau orice alt bărbat cu o slujbă periculoasă, nu primești doar omul, ci întregul pachet. Acești tipi sunt cei mai buni din lume dintr-un motiv și trebuie să-l rezolvi rapid, pentru că nu au timp de pierdut cu probleme «de fete» :).

Nu iubești doar un tip ca ăsta, ci și lucrezi pentru el, fie susținându-l pe deplin de acasă, crescându-i copiii, înțelegându-i nevoia de liniște acasă și asigurându-te că are cel mai bun motiv să rămână în viață, fie… fiind acolo alături de el, pentru tot ce ar putea avea nevoie, așa cum am fost eu.

Lui Felix i-au trebuit două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea peste tot – aveam libertatea de a-mi face propriul program în funcție de al lui, aveam grație socială și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul de turism pentru ambele, asistenta lui personală în orice mod posibil (chiar și în afara fișei obișnuite a postului :), eram portarul lui media atunci când era nevoie, copywriter-ul, videograful, negociatorul, consilierul și CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ a lui.

Am gătit pentru el în fiecare casă în care am stat în întreaga lume, i-am spălat și călcat hainele, rămânând tăcută când era concentrat, înveselindu-l când era trist, calmându-l când era furios, admirându-l pentru milioanele de motive pe care le-am descoperit pe parcurs. Nu era doar dragoste, ci și un parteneriat, o prietenie solidă și o potrivire cum puțini oameni găsesc în viață. Nu credeți că totul a fost perfect, ne-am certat, ne-am contrazis în unele lucruri, am fost diferiți în anumite privințe, dar asta ne-a făcut atât de inseparabili – ne-am încrezut unul pe celălalt și ne-am completat unul pe celălalt. I-am oferit dragoste, respect, liniște sufletească și energie pentru a-și face toată treaba cu un zâmbet pe față.

Mi-a dat înapoi toate acestea, plus o viață extremă și extravagantă la care alții doar visează. Aceasta este o viață trăită bine pentru amândoi. Aceasta este IUBIREA la care ar trebui să țintească fiecare femeie, dar nu uitați niciodată – trebuie să dai totul, să obții totul. Și învățați și din tragedia mea – aveți întotdeauna un Plan B, dacă sunteți genul nostru – doi oameni îndrăgostiți nebunește, căsătoriți ca la carte (doar că noi înșine am scris cartea). Dacă sunt cel mai mândru de ceva ce am făcut pentru Felix, ar fi… felul în care m-a iubit”, a fost mesajul emoționant transmis de Mihaela Radulescu pe Instagram

Mihaela Rădulescu a făcut recent, dezvăluiri dure după luni de tăcere, vorbind despre conflictele cu familia lui Felix Baumgartner și despre acuzațiile care i-au afectat reputația. Vedeta susține că nu a cerut nimic din averea acestuia și că a fost nevoită să lupte pentru a-și recupera lucrurile personale.



