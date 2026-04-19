Printre costurile de logistică a evenimentului se numără și suma de 200 de lei cu titlul de „flori/cadou” pentru ÎPS Teodosie, profesor în cadrul facultății.

Cel care se ocupă cu strângerea sumelor din partea viitorilor absolvenți este un student apropiat de ÎPS Teodosie, fiind prezent în mai multe fotografii publice de-a lungul timpului alături de acesta.

„Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 lei”

Primul mesaj începe cu o formulă de salut specifică în care sunt menționate sumele totale pe care aceștia ar trebui să le achite pentru desfășurarea festivității de absolvire. 

„Doamne ajută! Fraților, în sfârșit am finalizat toate detaliile și calculele pentru momentele de încheiere a studiilor Slujba de Te Deum cu binecuvântarea și momentul jurământului, foto, cursul festiv, agapa de final, scoaterea la masă a profilor și florile pentru ÎPS (Teodosie – n.red.). Costuri 850 RON/student + 5 RON comision bancar”, se arată în mesaj.

Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
Mesajul trimis către studenții aflați în an terminal la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidiu din Constanța

Mai departe sunt incluse termene de plată, dar și costurile pentru studenții care nu au posibilitatea de a participa, unde organizatorul le reamintește că au „obligația morală” de a achita suma de 550 de lei alături de comisionul bancar aferent. 

„Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 RON + 5 RON comision bancar”, conform mesajului.

Studenții erau învățați ce descriere să ofere în cazul plății online

Din suma totală percepută pentru fiecare student în parte, 200 de lei erau destinați cu titlul de „flori/cadou” pentru ÎPS Teodosie, în timp ce alți 150 de lei mergeau spre „masa profesorilor”.

Surse din interiorul facultății spun că tariful pentru cadoul Înalt Preasfințitului este exagerat, având în vedere că la festivitate vor participa zeci de studenți din an terminal, atât de la licență cât și de la master. 

„Numai dacă am lua în considerare doar 50 de absolvenți, banii strânși pentru cadoul lui ÎPS ar ajunge la 10.000 de lei, ceea este extrem de mult. Ce fel de flori îi cumpără cu acești bani?”, a spus un student, sub protecția anonimatului.

Mai departe, studenții erau învățați cum să denumească plățile atunci când transferau sumele către organizator. 

„Pentru plățile prin bancă, vă rog să menționați la detalii plată totală sau avans pentru banchet final studii, numele vostru și Top 4 (sau ramura fiecăruia). Vă mulțumesc”, se mai arată în mesaj. 

Organizatorul, un student apropiat de ÎPS Teodosie

Autorul mesajelor redistribuite către grupurile de studenți și ajunse în posesia noastră este Vlad Iordachi, un student al Facultății de Teologie, conform surselor Libertatea. 

Vlad Iordachi și ÎPS Teodosie

Cei doi au mai fost prezenți la mai multe evenimente de-a lungul timpului, conform unor fotografii publice.  

Vlad Iordachi și ÎPS Teodosie, la un eveniment din septembrie 2024

Contactați pentru un punct de vedere, atât Vlad Iordachi cât și Facultatea de Teologie nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

În 2021, anul în care datează ultima sa declarație de avere, ÎPS Teodosie avea venituri totale de aproximativ 6.000 de euro numai din bani publici, scria publicația locală Constanța de azi

Mai mult de jumătate din bani, 176.304 lei, au venit prin intermediul Arhiepiscopiei Tomisului. 

Restul sumei, 158.129 de lei, erau din partea Universității „Ovidius” din Constanța, acolo unde ÎPS Teodosie este profesor.

misu50 19.04.2026, 07:50

Abia astept anticipatele si, daca sondajele nu mint, atunci vom avea aur+psd la conducere... Si atunci vom intra in Valea Plangerii si regrete eterne dupa oameni precum Bolojan! Aproape toti romanii vor fi declarati \"sfinti\" pentru durerile indurate, conform obiceiului BOR!

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Rezultatele loto din 19 aprilie 2026. Report de peste 3,18 milioane de euro, la Loto 6/49 la categoria I
Știri România 07:00
Rezultatele loto din 19 aprilie 2026. Report de peste 3,18 milioane de euro, la Loto 6/49 la categoria I
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat: „PSD a știut tot ce discutăm. Le e frică să fie trași la răspundere”
Știri România 18 apr.
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat: „PSD a știut tot ce discutăm. Le e frică să fie trași la răspundere”
Parteneri
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Cine este tenismenul care l-a înnebunit pe Ion Țiriac. „Valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an”
Fanatik.ro
Cine este tenismenul care l-a înnebunit pe Ion Țiriac. „Valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Oana Pellea, ultragiată de un banner agățat la Terasa Obor, cu imaginea tatălui ei: „Un artist simbol național e folosit la vânzare de mici”
Stiri Mondene 18 apr.
Oana Pellea, ultragiată de un banner agățat la Terasa Obor, cu imaginea tatălui ei: „Un artist simbol național e folosit la vânzare de mici”
Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
Stiri Mondene 18 apr.
Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Schema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altora
ObservatorNews.ro
Schema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altora
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Mediafax.ro
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților
KanalD.ro
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților

Politic

Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan pentru că nu a intervenit în scandalul din coaliție: „E un lucru bun”
Politică 18 apr.
Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan pentru că nu a intervenit în scandalul din coaliție: „E un lucru bun”
PNL ia în calcul alegerile anticipate și dă vina pe PSD. Senatorul Mihai Coteț: „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, sunteți dispuși să dați foc la țară!”
Politică 18 apr.
PNL ia în calcul alegerile anticipate și dă vina pe PSD. Senatorul Mihai Coteț: „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, sunteți dispuși să dați foc la țară!”
Parteneri
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
Fanatik.ro
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi