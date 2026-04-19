Printre costurile de logistică a evenimentului se numără și suma de 200 de lei cu titlul de „flori/cadou” pentru ÎPS Teodosie, profesor în cadrul facultății.

Cel care se ocupă cu strângerea sumelor din partea viitorilor absolvenți este un student apropiat de ÎPS Teodosie, fiind prezent în mai multe fotografii publice de-a lungul timpului alături de acesta.

„Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 lei”

Primul mesaj începe cu o formulă de salut specifică în care sunt menționate sumele totale pe care aceștia ar trebui să le achite pentru desfășurarea festivității de absolvire.

„Doamne ajută! Fraților, în sfârșit am finalizat toate detaliile și calculele pentru momentele de încheiere a studiilor Slujba de Te Deum cu binecuvântarea și momentul jurământului, foto, cursul festiv, agapa de final, scoaterea la masă a profilor și florile pentru ÎPS (Teodosie – n.red.). Costuri 850 RON/student + 5 RON comision bancar”, se arată în mesaj.

Mesajul trimis către studenții aflați în an terminal la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidiu din Constanța

Mai departe sunt incluse termene de plată, dar și costurile pentru studenții care nu au posibilitatea de a participa, unde organizatorul le reamintește că au „obligația morală” de a achita suma de 550 de lei alături de comisionul bancar aferent.

„Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 RON + 5 RON comision bancar”, conform mesajului.

Studenții erau învățați ce descriere să ofere în cazul plății online

Din suma totală percepută pentru fiecare student în parte, 200 de lei erau destinați cu titlul de „flori/cadou” pentru ÎPS Teodosie, în timp ce alți 150 de lei mergeau spre „masa profesorilor”.

Surse din interiorul facultății spun că tariful pentru cadoul Înalt Preasfințitului este exagerat, având în vedere că la festivitate vor participa zeci de studenți din an terminal, atât de la licență cât și de la master.

„Numai dacă am lua în considerare doar 50 de absolvenți, banii strânși pentru cadoul lui ÎPS ar ajunge la 10.000 de lei, ceea este extrem de mult. Ce fel de flori îi cumpără cu acești bani?”, a spus un student, sub protecția anonimatului.

Mai departe, studenții erau învățați cum să denumească plățile atunci când transferau sumele către organizator.

„Pentru plățile prin bancă, vă rog să menționați la detalii plată totală sau avans pentru banchet final studii, numele vostru și Top 4 (sau ramura fiecăruia). Vă mulțumesc”, se mai arată în mesaj.

Organizatorul, un student apropiat de ÎPS Teodosie

Autorul mesajelor redistribuite către grupurile de studenți și ajunse în posesia noastră este Vlad Iordachi, un student al Facultății de Teologie, conform surselor Libertatea.

Cei doi au mai fost prezenți la mai multe evenimente de-a lungul timpului, conform unor fotografii publice.

Vlad Iordachi și ÎPS Teodosie, la un eveniment din septembrie 2024

Contactați pentru un punct de vedere, atât Vlad Iordachi cât și Facultatea de Teologie nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

În 2021, anul în care datează ultima sa declarație de avere, ÎPS Teodosie avea venituri totale de aproximativ 6.000 de euro numai din bani publici, scria publicația locală Constanța de azi.

Mai mult de jumătate din bani, 176.304 lei, au venit prin intermediul Arhiepiscopiei Tomisului.

Restul sumei, 158.129 de lei, erau din partea Universității „Ovidius” din Constanța, acolo unde ÎPS Teodosie este profesor.

