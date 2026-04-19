Cât costă benzina duminică, 19 aprilie 2026

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,07 lei/l la Petrom, de la 8,17 lei/l cât era ieri, ceea ce înseamnă o diferență de 0,10 lei.

Și la OMV s-a ieftinit tot cu 0,10 lei, și are prețul duminică, 19 aprilie 2026, de 8,18 lei, comparativ cu 8,28 de lei/l, costul de sâmbătă.

La Rompetrol și Lukoil, carburanții se mențin cu 8,28 de lei/l. Nici Socar nu a mai umblat la prețuri, astfel că benzina standard a rămas la costul de ieri, de 8,39 de lei/l.

Cât costă motorina duminică, 19 aprilie 2026

În cazul motorinei standard, prețurile au scăzut de la 8,93 de lei/litru la Petrom ieri, la 8,63 de lei/l azi, adică o diferență de 0,30 de lei/l.

La OMV, motorina standard a scăzut duminică, 19 aprilie 2026, la 8,72 de lei/l, comparativ cu 9,02 prețul de sâmbătă, adică o diferență tot de 30 de bani.

La Rompetrol și Lukoil, se menține prețul de ieri de 9,02 lei/l și a scăzut la Socar, de la 9,34 de lei/l la 9,02, deci cu 32 de bani.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 19 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește duminică, 19 aprilie 2026, la prețul de 8,07 lei/l, la stația Petrom din Slobozia, Ialomița, comparativ cu 8,17 lei/l, cât era ieri (o diferență de 0,10 lei).

Cea mai ieftină motorină se găsește duminică, 19 aprilie 2026, la prețul de 8,63 de lei/l la stația Petrom din Slobozia, Ialomița, prețul fiind în scădere față de ziua de ieri, când era 8,93 de lei/l (o diferență de 0,30 de lei).

