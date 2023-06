Margaret

Margaret s-a filmat în 2005, iar în distribuția acestuia se află staruri precum Matt Damon, Mark Ruffalo și Anna Paquin. Motivul pentru care pelicula nu a fost văzută de public atât de repede are legătură cu un proces dintre regizorul Kenneth Lonergan și studioul de film Fox Searchlight, reprezentanții acestuia fiind reticenți în privința aprobării duratei filmului. Din acest motiv, disputele declanșate au condus la o serie de procese care au fost finalizate în 2014, cu toate că Fox Searchlight a aprobat o reducere de 150 de minute pentru lansarea din 2011.

The New Mutants

Filmările de la The New Mutants s-au terminat la sfârșitul anului 2017, iar lansarea urma să aibă loc în 2018, însă acea dată a coincis cu cea în care apărea Deadpool 2. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată când Disney și Marvel Studios au câștigat drepturile francizei X-Men, punând în pericol lansarea filmului The New Mutants, care era stabilită pentru 2019. O nouă dată pentru lansare a fost în 2020, însă, după cum știm deja, pandemia a schimbat planurile tuturor, iar filmul a fost lansat, în cele din urmă, în august 2020.

Take Me Home Tonight

În cazul Take Me Home Tonight, acesta a fost un proiect special pentru Topher Grace, care are un rol în film, dar este și producător executiv și a scris povestea acestuia, în vreme ce Jackie și Jeff Filgo au realizat scenariul. În film există mai multe secvențe despre consumul de cocaină, aspect ce i-a nemulțumit pe cei de la Universal Pictures, care nu știau cum să promoveze pelicula, care se presupunea să fie o comedie pentru adolescenți . În cele din urmă, Relativity Media Rogue a cumpărat filmul pentru 10 milioane de dolari și a fost lansat în 2011.

