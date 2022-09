De-a lungul timpului, au existat o mulțime de filme cu supereroi aproape-făcute, de la continuări foarte așteptate la abordări neașteptate ale genului de către diferiți regizori. Din diverse motive, fie că este vorba de finanțe sau de diferențe creative, acestea nu au ajuns să iasă niciodată pe ecrane.

James Cameron‘s Spider-Man

„Am vrut să fac ceva care să aibă un fel de realitate dură. Filmele cu supereroi, în general, mi s-au părut întotdeauna cam fanteziste, iar eu am vrut să fac ceva care să fie mai mult în genul Terminator și Aliens, în care să intri imediat în realitate”, a declarat aclamatul regizor al filmului Titanic despre viziunea sa pentru un film despre Spider-Man într-un interviu. Acesta a intrat în impas pentru că nu a reușit să convingă Fox să obțină drepturile de ecranizare.

Justice League: Mortal

George Miller era cât pe ce să regizeze un film Justice League până când pelicula a fost abandonată de Warner Bros. chiar înainte de filmare, în jurul anului 2009. „Am fost dat afară dintr-un film, deși am fost foarte entuziasmat în legătură cu acesta. Eram foarte dornici să facem Justice League în acea perioadă, existau deja fotografii și publicitate, iar apoi totul a căzut. Nu spun că asta a adus ghinion, dar cred că era mai bine să terminăm filmul și să îl oferim publicului.”, a spus el pentru Dealine.

Green Lantern 2

Deși existau planuri pentru o continuare înainte de sosirea filmului în cinematografe, Green Lantern a avut performanțe slabe la box office și a primit recenzii în mare parte negative, iar Warner Bros. a anulat planurile de continuare. Ryan Reynolds și-a exprimat, de asemenea, dezinteresul de a relua rolul și a criticat deschis filmul.

Superman Lives

În 1998, Warner Bros. a pus la punct planurile pentru Superman Lives, care urma să fie regizat de Tim Burton și care, se pare, includea o confruntare cu un păianjen monstruos, cu Brainiac și cu urși polari la Fortăreața Singurătății, prin intermediul lui Looper. Documentarul din 2015 The Death of Superman Lives: What Happened? a explorat motivele pentru dispariția acestuia și a sugerat că directorii au renunțat la film din cauza pierderilor financiare provocate de alte filme.

„L-au pedepsit pe Tim. Avea acest proiect minunat, cu Nicolas Cage care urma să joace rolul lui Superman. Scenariul era absolut genial. Aveau idei incredibile pentru el. Și apoi Warner Brothers l-a abandonat și nu a dat niciodată un motiv”, și-a amintit Jonathan Gems, scenaristul filmului Mars Attacks!

X-Men Origins: Magneto

Planul era de a oferi o poveste despre originea lui Magneto, cunoscut și sub numele de Erik Lensherr, interpretat de Ian McKellen până în 2014. Un scenariu ar fi fost scris de Sheldon Turner, însă proiectul a fost în cele din urmă confirmat ca fiind abandonat până în 2010. O mare parte din poveste a fost apoi redată în X-Men: First Class.

Gambit

Filmul, centrat în jurul personajului Gambit, urma să îl aibă pe Channing Tatum în rolul personajului și era programat pentru o lansare în octombrie 2016. Fuziunea dintre Disney și Fox a făcut ca spin-off-ul să fie anulat, după ce Channing a petrecut patru ani dezvoltând filmul alături de partenerul de producție Reid Carolin.

Silver Surfer: Requiem

Un film solo cu Silver Surfer a fost planificat ca un spinoff pentru cel de-al doilea film Fantastic Four, Fantastic Four din 2007: Rise of the Silver Surfer, interpretat de Doug Jones și cu vocea lui Lawrence Fishburne. Scenaristul J. Michael Straczynski a fost responsabil să scrie un scenariu, care ar fi făcut lumină asupra modului în care Norrin Radd a devenit Arhiereul lui Galactus.

Robin

Chris O’Donnell a dezvăluit că există planuri pentru un spin-off după rolul său din Batman Forever și Batman & Robin. „Aveau de gând să facă unul în trecut. Și apoi Batman & Robin a fost o adevărată bombă, încât au zis: Renunță la asta!. Ăsta a fost sfârșitul”, a explicat el pentru Access Hollywood.

Batman Unchained

Proiectul era o continuare a filmului Batman & Robin din 1997, pe care Warner Bros. spera să-l lanseze în cinematografe până în 1999. Regizorul Batman Forever, Joel Schumacher, a fost abordat pentru regie, iar scenariul a fost scris de Mark Protosevich, scenaristul filmului I Am Legend. A fost redactat un prim proiect, care ar fi explorat „demonii lui Batman”, cu o „abordare mai serioasă a lumii din Gotham”, urmând să includă Sperietoarea de ciori și Harley Quinn. Courtney Love a fost prezentată ca o potențială opțiune, via CBR. Motivul pentru care filmul a fost anulat nu este în întregime clar, dar se pare că a fost din cauză că scenariul a necesitat ca filmul să fie prea scump pentru a fi filmat și, de asemenea, recepția slabă a filmului Batman & Robin a pus Batman pe plan secundar timp de ani de zile.

Spider-Man 4

Sam Raimi a avut planuri pentru un al patrulea film Spider-Man în trilogia sa cu Tobey Maguire, dar care nu a văzut niciodată lumina zilei. Sam a declarat pentru Collider: „A fost cu adevărat cea mai amiabilă și nedramatică despărțire: Pur și simplu am avut un termen limită și nu am reușit să fac povestea să funcționeze la nivelul la care îmi doream eu. Am fost foarte nemulțumit de Spider-Man 3 și am vrut să fac Spider-Man 4 pentru a încheia într-o notă foarte bună, cel mai bun Spider-Man dintre toți. Dar nu am reușit să pun la punct scenariul la timp, din cauza propriilor mele defecte.”

