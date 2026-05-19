Amalia Enache a postat pe contul de socializare un mesaj, în care dezvăluie detalii despre experiența trăită la Cannes 2026. Vedeta a mărturisit că a văzut filmul „Fjord” de două ori într-o zi și a ținut să îl felicite pe Cristian Mungiu pentru reușită.

„Felul în care se simte o premieră a unui film la Auditorium Louis Lumière la Festivalul de Film de la Cannes, este unic! Am văzut Fjord deja de două ori într-o zi, întâi, nerăbdătoare, la proiecția pentru jurnaliști.

Dar mi-am dorit mult să înțeleg și cum se simt aplauzele și ovațiile minute în șir în prezența echipei. Felicitări, Cristian Mungiu, Sebastian Stan, Renate Reinsve, care ne-ați plimbat întâi în atmosfera picturală a Norvegiei, dar mai ales printre atâtea trăiri în jurul unei importante întrebări:cine știe ce e mai bine pentru copilul meu?, apoi ne-am trezit direct din această introspecție, când s-au aprins luminile, în emoții descărcate în aplauze și ovații.

În sală au fost să vadă filmul Fjord în premieră și Demi Moore (membră a juriului), Sharon Stone, Carla Bruni. Foto: @nicolae.anghel Dress: @vpmatelier”, a fost mesajul transmis de Amalia Enache.

Regizorul Cristian Mungiu, câștigător al premiului Palme dOr în 2007, a debutat cu primul său film în limba engleză, „Fjord”, în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Reacția publicului a fost una impresionantă. La finalul filmului, cei prezenți au oferit o ovație prelungită, care a durat aproape zece minute, marcând cea mai entuziastă primire a unui film din competiția de anul acesta. Sebastian Stan, vizibil emoționat, a fost surprins încercând să-și stăpânească lacrimile, iar regizorul Cristian Mungiu a declarat: „Vreau să vă mulțumesc pentru că acesta este momentul adevărului pentru fiecare film. Este momentul în care vom ști peste 20 de ani că filmul este bun.”

