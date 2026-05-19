A fost emisă alertă meteo pentru jumătatea de est a țării, care va fi lovită de fenomene extreme. A fost emis cod galben de vreme severă.

Meteorologii avertizează că urmează 5 zile de coșmar în estul României. De marți până sâmbătă, regiunile estice vor fi măturate de ploi torențiale, grindină, descărcări electrice și vijelii care vor lăsa în urmă cantități mari de apă.

Pentru ziua de miercuri, 20 mai, a fost instituit un cod galben de intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei și zonele de est și nord-est ale Munteniei.

Potrivit ANM, între 19 mai, ora 12.00 şi 23 mai, ora 10.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

Foto: metoromania.ro.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp.



Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h, anunţă meteorologii.



ANM avertizează că pentru miercuri, 20 mai, între orele 8.00 şi 22.00, în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…65 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. În perioada 18 mai 2026 – 14 iunie 2026, în România se vor înregistra temperaturi în general normale și o tendință de stabilizare a vremii după episoadele de instabilitate de la finalul lunii mai.



