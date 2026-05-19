Potrivit surselor Libertatea, tatăl prezentatorului a murit pe 17 mai 2026, în București, cu doar câteva luni înainte să împlinească 89 de ani, iar pe 19 mai, în ziua în care PRO TV difuzează finala „Desafio: Aventura”, Daniel Pavel își înmormântează părintele.

În vara anului 2025, când tatăl lui Daniel Pavel a împlinit 88 de ani, prezentatorul de la PRO TV a postat în mediul online un dialog pe care l-a purtat cu părintele său.

„Tata, 88, azi! Bucurie mare: 88 de ani de viață, de trai bucureștean, din care a petrecut aici 80… Cum e, tăticu, cum te simți la 88 de ani?”, l-a întrebat Daniel Pavel pe tatăl său. „Bine”, a răspuns bărbatul, iar prezentatorul de la PRO TV a continuat: „Bine? Forță? Supraviețuim! Îi dăm cu bucurie”!

„La mulți ani cu bucurie, la cei 88 de ani ai socrului meu! Să fie sănătos și în putere pe mai departe. Vă iubește «bebelusha». Așa mă alintă”, a scris în urmă cu aproape un an pe rețelele de socializare și Ana Maria, soția lui Daniel Pavel.

Fan al echipei Rapid București, tatăl lui Daniel Pavel apare îmbrăcat într-un tricou al echipei din Giulești în pozele pe care prezentatorul de la PRO TV și soția lui le-au postat în anul 2025 pe internet.

Daniel Pavel și-a pierdut și mama în urmă cu mai mulți ani, mai exact în 2014, după ce aceasta a fost răpusă de o boală necruțătoare.

„A avut încredere în sistemul medical, nu ne-am înșelat, a luptat… A fost o experiență grea! Am plâns atunci cum urma să mai plâng de puține ori. Mama a fost mereu o prezență delicată, fragilă, puternică, dar pe care viața a luat-o prima. A avut cancer la sân care a recidivat. S-a operat, a revenit după cinci ani… E pragul peste care e bine să treci… Cinci ani, exact în buză, a revenit și asta a fost bătălia finală”, spunea Daniel Pavel despre mama lui, în anul 2022, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Finala emisiunii „Desafio: Aventura” este difuzată de PRO TV pe 19 mai 2026, de la ora 21.30, la doar câteva ore după de Daniel Pavel își înmormântează tatăl.

