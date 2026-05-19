Mai mult, spune Radu Mituță, Finanțele nu au aprobat nici creditele de angajament pentru ca Armata să poată avansa în procesul de încheiere a contractelor de dotare în valoare de peste 8 miliarde de euro.

Comisia Europeană este instituția care asigură finanțarea programului european SAFE, prin împrumuturi contractate pentru statele membre ale Uniunii, iar semnarea contractului de finanțare este un pas obligatoriu pentru parafarea contractelor între Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și SRI (beneficiare ale programelor de dotare prin SAFE) și companiile alese să livreze armele și munițiile din program.

La solicitarea Libertatea, Comisia Europeană a transmis luni, 18 mai, că instituția este gata să semneze contractul prin care România primește aproape 17 miliarde de euro pentru întărirea apărării, imediat „ce statul membru este gata”.

Ministrul Apărării Naționale admite în interviul acordat Libertatea că unele contracte prevăzute în programul SAFE s-ar putea pierde dacă piedicile birocratice nu se rezolvă până săptămâna viitoare.

Ministrul Apărării a vorbit și despre dronele rusești care violează spațiul aerian al României. Radu Miruță a dezvăluit că sistemul antidronă american Merops a intrat recent în serviciul de luptă al Armatei, fiind folosit deja.

