Mai puțini profesori în sistem

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a avertizat că măsurile de austeritate aplicate prin Legea 141/2025 au o eficiență financiară mult mai scăzută decât se anticipa, generând, în schimb, probleme majore în sistem.

Invitat la televiziunea Digi24 pe 18 mai, Dimian a dezvăluit că deciziile privind majorarea normei didactice și cumularea disciplinelor au lăsat sistemul cu mai puțini profesori. Concret, numărul de posturi a scăzut cu 8% în mediul universitar și cu 4,5% în învățământul preuniversitar.

Mihai Dimian, numit în funcția de ministru al Educației la propunerea directă a premierului Ilie Bolojan, a lansat critici dure la adresa măsurilor de austeritate promovate de șeful Executivului. Mai mult, declarațiile sale recente vin în totală contradicție cu datele transmise public, cu doar trei zile în urmă, chiar de către instituția pe care o conduce.

Dimian a contestat rapoartele realizate de fostul ministru Daniel David, care susțineau că Legea 141/2025 nu ar fi generat un impact negativ major în sistem, subliniind, în schimb, că efectele reale sunt resimțite acut în unitățile de învățământ.

În preuniversitar „există posibilități în continuare de a ameliora o parte din aceste măsuri. Rămâne de văzut ce va decide viitorul Guvern”, a spus Dimian.

Demisii masive: 370 de profesori au plecat din cauza măsurilor lui Ilie Bolojan, în anul școlar 2025-2026

Aproape 370 de profesori au demisionat din învățământul preuniversitar în primele patru luni ale anului școlar 2025-2026, conform unui răspuns al Ministerului Educației la o interpelare în Parlament. Decizia acestora ar fi fost influențată de creșterea normei didactice de predare, prevăzută de Legea nr. 141/2025, cunoscută și ca „Legea Bolojan”.

Modificările legislative introduse prin Legea nr. 141/2025, care completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, au dus la creșterea medie cu două ore a normei didactice de predare începând din toamna anului 2025. Aceasta a generat nemulțumiri în rândul profesorilor, unii alegând să își reducă norma sau să părăsească sistemul.

Pe lângă demisiile înregistrate, Ministerul Educației a raportat că 56 de cadre didactice funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025-2026. Dintre acestea, 45 sunt profesori titulari și debutanți, iar 11 sunt angajați pe durata viabilității postului.



