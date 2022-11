Titanic

Filmul ne prezintă o poveste de dragoste tristă, care continuă să impresioneze și în zilele noastre. În timpul unei călătorii pe cel mai mare vas din acea perioadă, o tânără aristocrată se îndrăgostește de un tânăr cu un alt stat social, iar cei doi încep o relație interzisă. Vasul lovește un iceberg, iar viața pasagerilor este pusă în pericol. În ce univers ar putea cineva să-l abandoneze pe tânărul Leo? Plâng de fiecare dată când văd filmul și aș putea să îl revăd de mii de ori.

Great Expectations

Probabil și tu ai fost nevoită în liceu să citești Great Expectations, de Charles Dickens. Deși povestea dintre Pip și Estella era chiar captivantă, a fost surclasată de versiunea jucată de Gwyneth Paltrow și Ethan Hawke.

10 Things I Hate About You

Am putea să ne uităm la 10 Things About You în fiecare weekend și tot să găsim cel puțin 10 lucruri pe care le iubim la filmul ăsta. Am fost chiar impresionată să aflu, atunci când l-am văzut prima dată, că filmul a avut ca inspirație opera lui Shakespeare, „The Taming of the Shrew”.

Romy and Michele’s High School Reunion

Oricât de mult aș încerca, nu pot să rezist ținutelor din Romy and Michele’s High School Reunion. Cerceii din plastic, platformele și rochiile metalice, scurte – cum poți să nu le iubești? Un personaj remarcabil este cel interpretat de Justin Theroux, un „băiat rău”, fumător și îmbrăcat mereu în negru.

Recomandări Ce rol au jucat sătenii dintr-o comună prahoveană în prinderea violatorului celor două surori: „Mă interesa să-mi recuperez de la el banii furați”

The Parent Trap

„The Parent Trap” este povestea gemenelor Annie James și Hallie Parker (Lindsay Lohan) care au fost separate fără să știe la divorțul părinților și se reunesc într-o tabără de vară. Acestea vin cu un plan de excepție în timpul taberei pentru a-și readuce părinții împreună. A fost un adevărat șoc pentru mine, în copilărie, să aflu că, de fapt, Lindsay Lohan nu avea o soră geamănă. Chiar și acum mă entuziasmez când văd filmul. Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

Urmărește-ne pe Google News