Românii care vor să acceseze Programul Rabla trebuie să știe că Ministerul Mediului va mai acorda tichete doar persoanelor fizice și doar pentru mașini de origine europeană.

De asemenea, dacă planificai instalarea de panouri fotovoltaice prin AFM, află că deocamdată sunt eligibile doar bateriile de stocare. Detaliile tehnice din ghidurile de finanțare urmează să fie publicate în perioada următoare, după validarea bugetului AFM, relatează TVR Info.

Ministerul Mediului propune ca bugetul de 300 de milioane de lei alocat programului Rabla să fie direcționat exclusiv către vehiculele produse sau asamblate în Europa. Această măsură vizează direct limitarea ascensiunii brandurilor chinezești pe piața locală, acestea urmând să fie excluse de la finanțarea prin tichete de stat.

Administrația Fondului pentru Mediu direcționează 400 de milioane de lei exclusiv către achiziția bateriilor de stocare, eliminând complet finanțarea pentru panouri fotovoltaice. Bugetul se află în consultare publică timp de zece zile, urmând ca ghidurile de finanțare să fie elaborate imediat după această perioadă.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că s-a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pe anul 2026! Pentru Programul Rabla s-au alocat 300 de milioane de lei.



