Noile trenuri, obligate să circule cu 20-30 km/h în unele zone

Asociația Pro Infrastructură a semnalat, duminică seară, această situație incredibilă pe rețelele sociale: trenurile moderne sunt obligate să încetinească în unele zone sub 40 km/h, în timp ce locomotivele vechi trec fără probleme cu 120-160 km/h.

„O regulă arhaică din 1975 frânează trenurile noi pe linii modernizate cu miliarde de euro. Deși România cumpără în sfârșit locomotive și rame noi și investește miliarde de euro în magistrale capabile să ducă până la 160 km/h, apar tot mai multe locuri unde trenurile moderne sunt obligate să încetinească aparent din senin sub 40 km/h, în timp ce locomotivele vechi trec fără probleme cu 120-160 km/h”, a scris Asociația Pro Infrastructură, pe Facebook.

Aceștia au postat și un videoclip cu o locomotivă veche care trece rapid în timp ce o ramă nouă Alstom Coradia abia circulă cu 20-30 km/h în apropiere de staţia Radna, din județul Arad.

„Absurditatea este perfect demonstrată în clipul video surprins în apropiere de stația Radna, pe coloana vertebrală feroviară a țării: o locomotivă veche trece rapid în timp ce o ramă Alstom Coradia nou-nouță se târăște cu viteză de bicicletă, vreo 20-30 km/h, deși în mod normal în acea zonă ar putea merge cu 140-160 km/h”, au mai precizat reprezentanții ONG-ului.

O regulă instituită în 1975 frânează trenurile noi

Reprezentanții Asociației susțin că situaţia apare „din cauza unei improvizaţii ceferiste introdusă exclusiv în România în 1975”.

„În dreptul unor limitări de viteză sunt montaţi inductori – dispozitivele galbene de lângă şină – care obligă mecanicul să apese un Buton special, de «Depăşire Ordonată» (BDO). Problema este că el a fost gândit doar pentru situaţii excepţionale, precum trecerea pe semnal roşu cu aprobare specială, şi nimic altceva. În urma unor accidente feroviare, în anii ’90 standardul german PZB a limitat viteza cu acest buton la maximum 40 km/h, ca să mărească siguranţa la trecerea excepţională pe semnal roşu. Fireşte că locomotivele şi ramele noi produse după 1990 sunt dotate cu echipamente PZB-90”, explică specialiştii organizaţiei.

Locomotivele vechi trec fără probleme

În urma acestui lucru, mecanicii de pe trenurile moderne sunt nevoiţi să încetinească sub 40 km/h, chiar şi pe „linie nouă, perfect dreaptă”. În schimb, trenurile vechi, care nu au montate sisteme care să frâneze automat garniturile, trec fără probleme.

„Dacă nu ar încetini, trenul lor ar fi frânat de urgenţă de versiunea PZB-90. În schimb, mecanicii de pe locomotivele vechi care au INDUSI-60, versiunea din 1960 a sistemului de autostop, trec fluierând, cum vedem în filmare că face locomotiva ATC 430-107, fabricată în anii ’80. Practic, o instrucţie născută acum 50 de ani, pe infrastructură şi tehnologie din altă epocă, ajunge să frâneze trenuri pe căi ferate de miliarde de euro. Şi problema va deveni tot mai vizibilă”, potrivit sursei citate.

Soluția pentru ca situația frânării trenurilor noi să nu mai existe

Asociația Pro Infrastructură precizează că au întâlnit această situaţie la Radna şi Mediaş, însă regula din 1975 prevede montarea lor în multe alte puncte unde viteza scade cu peste 30 km/h: Mintia, Deva, Orăştie, Sântimbru, Blaj, Sighişoara.

Tot materialul rulant nou – 55 locomotive modernizate prin PNRR, 37 rame Alstom Coradia, peste 80 de rame PESA, 16 locomotive Alstom Traxx – va fi nevoit să frâneze „inexplicabil” în toate aceste puncte de pe reţea.

„Soluţia există deja: sistemul ETCS, implementat cu milioane de euro pe coridoarele europene. ETCS «ştie» toate limitările de viteză şi intervine automat doar dacă mecanicul nu le respectă, fără încetiniri absurde la 20-40 km/h. Din păcate, implementarea ETCS în România avansează extrem de greu. În ritmul actual, mai putem pierde încă 5-10 ani. Până atunci, când vedeţi un tren nou care încetineşte aparent fără motiv «în câmp», să ştiţi că nu trenul este problema. Ci o regulă arhaică din 1975 de care ceferiştii încă ţin cu dinţii”, au concluzionat reprezentanţii organizaţiei.

