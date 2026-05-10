Fostul consilier al lui Nicușor Dan a spus că șeful statului ar trebui să propună un premier de la PSD, adică pe Sorin Grindeanu, și dacă acesta nu poate forma o majoritate, atunci Ilie Bolojan (PNL) trebuie să fie din nou desemnat prim-ministru.

Fostul premier și președinte al PNL aspus că prima soluție este refacerea coaliției de guvernare, dar acest lucru nu este posibil „pentru că Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au hotărât să nu mai facă guvern cu PSD”.

Următorul pas este ca PSD și AUR, care au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, să vină cu o soluție de guvernare, consideră Ludovic Orban. Iar dacă PSD nu va reuși să formeze o majoritate, atunci soluția este o coaliție PNL-USR-UDMR, care „va trece în Parlament ca prin brânză”.

„În locul președintelui, i-aș da mandat PSD-ului, iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, atunci să-i dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR, pentru că va trece în Parlament ca prin brânză. Sigur, cu o singură condiție: să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate”, a afirmat Ludovic Orban.

În acest context, el a adăugat că o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier este constituțională și și-a amintit de cazul său, acum 6 ani. „Mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșit de ianuarie 2020, noi am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și, evident, UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiunea de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine”, a povestit Ludovic Orban.

Apoi a continuat: „PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare”.

Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu, Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și Guvernul Orban a fost învestit. Guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia Curții, ci și faptele, practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut, nu e absolut niciun fel de problemă constituțională. Știți că începuse pandemia de COVID, iar PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. Ludovic Orban:

Reamintim că Libertatea a apelat la trei foști judecători CCR care au explicat dacă Ilie Bolojan mai poate fi numit premier de către Nicușor Dan. Tudorel Toader, Toni Greblă și Augustin Zegrean au căzut de acord că, dacă Parlamentul l-a demis pe premierul Bolojan prin moțiune de cenzură, este improbabil ca același Parlament să îl voteze dacă președintele Nicușor Dan îl propune, dar Zegrean a spus și că din punct de vedere constituțional nu este nicio problemă.

Ludovic Orban a fost consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan timp de o lună

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost demis de șeful statului pe 18 noiembrie 2025 pentru două motive principale.

El a deranjat fiindcă și-a manifestat nemulțumirea pentru că magistraţii au refuzat tăierea pensiilor speciale. „Acţionează împotriva ordinii constituţionale”, a spus Orban pe 15 noiembrie, la Antena 3. Fostul premier a propus și o soluție: impunerea unui sistem de calcul al pensiilor prin care să dispară pensiile speciale și să rămână doar cele pe bază de contributivitate. A doua declarație făcută de Ludovic Orban care a deranjat a fost că USR și Cătălin Drulă se folosesc de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru PMB.

De asemenea, Ludovic Orban a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021. El ocupă locul 2 în topul longevității în funcție a președinților liberali din ultimii 15 ani.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

Pe 5 mai, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

După câteva ore, Bolojan a declarat că liberalii vor lucra „pentru un pol de modernizare” a României, fără să explice la acel moment ce înseamnă acest lucru.

Iar președintele Nicușor Dan a declarat, la câteva ore după ce Guvernul Bolojan a fost demis în Parlament, că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”.