Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut spectacol la Valsul Mirilor. Cei doi au pregătit o coregrafie specială, iar rochia de mireasă purtată de interpretă a fost aleasă pe măsură, special pentru un moment deosebit ca dansul mirilor.

„Cel mai frumos dans, Valsul Mirilor. Mâine dimineață, ora 09:00, găsiți pe YouTube și videoclipul piesei #NoptiAlbe, unde veți vedea imagini de la petrecere. @victorcornea , te iubesc!”, a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook a Andreei Bălan, alături de care a fost atașat video cu momentul emoționant.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc unul dintre cele mai importante momente din viața lor, iar primele imagini de la nuntă au început deja să circule în mediul online. Artista a ales pentru cununia religioasă o rochie mulată, acoperită cu perle și accesorii strălucitoare, completată de un corset care i-a pus în evidență talia și bustul. Ținuta a fost accesorizată cu un voal și o trenă lungă de câțiva metri.

„Două suflete, o singură iubire. O zi pe care o vom purta mereu în inimă. Împreună, spre infinit”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare, în ziua nunții. Pentru machiaj, Andreea Bălan a optat pentru un look discret, iar părul a fost purtat drept, pe spate.

Zilele trecute, Andreea declara că va purta patru rochii de mireasă. Înaintea marelui eveniment, vedeta le-a arătat fanilor și unul dintre detaliile speciale pregătite pentru nuntă. Pe una dintre rochiile de mireasă au fost brodate inițialele ei și ale lui Victor Cornea, alături de data nunții religioase.

