Majestatea sa Margareta și Principele Radu Duda au ieșit din Palat la ora 17.20. Au mers spre podiumul aflat în centrul peluzei din curte, Margareta a ținut un speech scurt, după care, însoțită de bodyguarzi, s-a dus spre un foișor special amenajat și nu a mai mers prin mulțime ca să salute oamenii, așa cum făcea în trecut.

Totuși, ca în fiecare an, lumea s-a călcat pe picioare încercând să ajungă la foișorul unde era Margareta, pentru a da mâna sau a se fotografia cu fiica Regelui Mihai, decedat în 2017, la 96 de ani.

La ora 18.05, Margareta și Duda s-au retras în Palat, adică după nici o oră, spre deosebire de anii trecuți.

Printre cei prezenți la Garden Party s-au numărat:

  • Oana Țoiu – ministru interimar de Externe
  • Mihai Covaliu – președinte COSR
  • Andras Demeter – ministrul Culturii
  • Anca Dragu – guvernatorul Băncii Naționale din Republica Moldova
  • Ciprian Ciucu – primarul Capitalei
  • Emil Hurezeanu – fost ministru de Externe
  • Dragoș Pîslaru – ministru interimar al Proiectelor Europene.

Au mai fost ambasadori și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice, ai Bisericii Protestante, ai Cultului Mozaic și ai Cultului Musulman din România.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 17.47.12Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

În 2026, se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată deopotrivă României și Republicii Moldova.

Palatul Elisabeta a fost inaugurat pe 20 decembrie 1937, în prezența principesei Elisabeta, a Regelui Carol al II-lea, tatăl viitorului Regele Mihai, și a Reginei Marioara a Iugoslaviei. În acest Palat a fost obligat Regele Mihai, de către comuniștii lui Petru Groza, să abdice pe 30 decembrie 1947.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:31
Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Reportaj
Știri România 18:00
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Fanatik.ro
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Stiri Mondene 18:39
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Cum arată rochia de mireasă: „Două suflete, o singură iubire”
Stiri Mondene 18:05
Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Cum arată rochia de mireasă: „Două suflete, o singură iubire”
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
ObservatorNews.ro
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta
Politică 18:23
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 15:08
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Fanatik.ro
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea