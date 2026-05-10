Majestatea sa Margareta și Principele Radu Duda au ieșit din Palat la ora 17.20. Au mers spre podiumul aflat în centrul peluzei din curte, Margareta a ținut un speech scurt, după care, însoțită de bodyguarzi, s-a dus spre un foișor special amenajat și nu a mai mers prin mulțime ca să salute oamenii, așa cum făcea în trecut.

Totuși, ca în fiecare an, lumea s-a călcat pe picioare încercând să ajungă la foișorul unde era Margareta, pentru a da mâna sau a se fotografia cu fiica Regelui Mihai, decedat în 2017, la 96 de ani.

La ora 18.05, Margareta și Duda s-au retras în Palat, adică după nici o oră, spre deosebire de anii trecuți.

Printre cei prezenți la Garden Party s-au numărat:

Oana Țoiu – ministru interimar de Externe

Mihai Covaliu – președinte COSR

Andras Demeter – ministrul Culturii

Anca Dragu – guvernatorul Băncii Naționale din Republica Moldova

Ciprian Ciucu – primarul Capitalei

Emil Hurezeanu – fost ministru de Externe

Dragoș Pîslaru – ministru interimar al Proiectelor Europene.

Au mai fost ambasadori și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice, ai Bisericii Protestante, ai Cultului Mozaic și ai Cultului Musulman din România.

În 2026, se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată deopotrivă României și Republicii Moldova.

Palatul Elisabeta a fost inaugurat pe 20 decembrie 1937, în prezența principesei Elisabeta, a Regelui Carol al II-lea, tatăl viitorului Regele Mihai, și a Reginei Marioara a Iugoslaviei. În acest Palat a fost obligat Regele Mihai, de către comuniștii lui Petru Groza, să abdice pe 30 decembrie 1947.

