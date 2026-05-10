Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Cum arată rochia de mireasă: „Două suflete, o singură iubire”

Ce și-a brodat Andreea Bălan pe una dintre cele patru rochii de mireasă

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc unul dintre cele mai importante momente din viața lor, iar primele imagini de la nuntă au început deja să circule în mediul online. Artista a ales pentru cununia religioasă o rochie mulată, acoperită cu perle și accesorii strălucitoare, completată de un corset care i-a pus în evidență talia și bustul. Ținuta a fost accesorizată cu un voal și o trenă lungă de câțiva metri.

imagini nuntă Andreea Bălan și Victor Cornea (12)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 48

„Două suflete, o singură iubire.
O zi pe care o vom purta mereu în inimă.
Împreună, spre infinit”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare, în ziua nunții.

Pentru machiaj, Andreea Bălan a optat pentru un look discret, iar părul a fost purtat drept, pe spate.

Potrivit informațiilor apărute până acum, artista va schimba patru rochii pe parcursul petrecerii. Înaintea marelui eveniment, vedeta le-a arătat fanilor și unul dintre detaliile speciale pregătite pentru nuntă. Pe una dintre rochiile de mireasă au fost brodate inițialele ei și ale lui Victor Cornea, alături de data nunții religioase.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții.

Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri. Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori, iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva supernormal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a spus Andreea Bălan.

Cadourile emoționante primite înainte de nuntă

Cu o zi înainte de ceremonie, Andreea Bălan și Victor Cornea au primit mai multe surprize din partea familiei sportivului. Sora lui Victor Cornea le-a oferit cadouri speciale, iar unul dintre momentele emoționante a fost scrisoarea scrisă de mână de părinții jucătorului de tenis. Mesajul i-a emoționat pe cei doi miri, iar Victor Cornea nu și-a putut ascunde lacrimile.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, se arată în scrisoarea pe care cântăreața și sportivul au primit-o de la părinții acestuia.

Andreea Bălan a publicat și imagini cu un corset alb decorat cu trandafiri, primit din partea cumnatei sale. Pe piesa vestimentară era brodat mesajul „scrie-mi dragostea ta”, realizat cu fir auriu.

Decor spectaculos și peste 250 de invitați la petrecere

Nunta are loc într-o locație exclusivistă situată pe malul Lacului Buftea, unde organizatorii au pregătit decoruri ample pentru ceremonie și petrecere.

Printre elementele centrale ale decorului se află un ponton special amenajat și o arcadă de aproximativ patru metri, realizată din circa 10.000 de flori. În interiorul locației au fost folosite alte 20.000 de flori.

La eveniment sunt așteptați peste 250 de invitați, iar atmosfera este întreținută de mai mulți artiști cunoscuți, printre care 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, The Colours și Nea Mărin, care participă alături de ansamblul său de dansatori.

Meniul pregătit pentru invitați include preparate tradiționale, dar și opțiuni rafinate, iar participanții au acces inclusiv la o zonă de live cooking.

Victor Cornea a declarat că trăiește „cea mai frumoasă zi”, în timp ce imaginile apărute până acum arată amploarea evenimentului pregătit în cele mai mici detalii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:31
Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Reportaj
Știri România 18:00
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Fanatik.ro
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Stiri Mondene 18:39
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Cum arată rochia de mireasă: „Două suflete, o singură iubire”
Stiri Mondene 18:05
Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Cum arată rochia de mireasă: „Două suflete, o singură iubire”
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
ObservatorNews.ro
O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta
Politică 18:23
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 15:08
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Fanatik.ro
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea