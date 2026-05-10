Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Cum arată rochia de mireasă: „Două suflete, o singură iubire”

Ce și-a brodat Andreea Bălan pe una dintre cele patru rochii de mireasă

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc unul dintre cele mai importante momente din viața lor, iar primele imagini de la nuntă au început deja să circule în mediul online. Artista a ales pentru cununia religioasă o rochie mulată, acoperită cu perle și accesorii strălucitoare, completată de un corset care i-a pus în evidență talia și bustul. Ținuta a fost accesorizată cu un voal și o trenă lungă de câțiva metri.

„Două suflete, o singură iubire.

O zi pe care o vom purta mereu în inimă.

Împreună, spre infinit”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare, în ziua nunții.

Pentru machiaj, Andreea Bălan a optat pentru un look discret, iar părul a fost purtat drept, pe spate.

Potrivit informațiilor apărute până acum, artista va schimba patru rochii pe parcursul petrecerii. Înaintea marelui eveniment, vedeta le-a arătat fanilor și unul dintre detaliile speciale pregătite pentru nuntă. Pe una dintre rochiile de mireasă au fost brodate inițialele ei și ale lui Victor Cornea, alături de data nunții religioase.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții.

Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri. Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori, iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva supernormal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a spus Andreea Bălan.

Cadourile emoționante primite înainte de nuntă

Cu o zi înainte de ceremonie, Andreea Bălan și Victor Cornea au primit mai multe surprize din partea familiei sportivului. Sora lui Victor Cornea le-a oferit cadouri speciale, iar unul dintre momentele emoționante a fost scrisoarea scrisă de mână de părinții jucătorului de tenis. Mesajul i-a emoționat pe cei doi miri, iar Victor Cornea nu și-a putut ascunde lacrimile.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, se arată în scrisoarea pe care cântăreața și sportivul au primit-o de la părinții acestuia.

Andreea Bălan a publicat și imagini cu un corset alb decorat cu trandafiri, primit din partea cumnatei sale. Pe piesa vestimentară era brodat mesajul „scrie-mi dragostea ta”, realizat cu fir auriu.

Decor spectaculos și peste 250 de invitați la petrecere

Nunta are loc într-o locație exclusivistă situată pe malul Lacului Buftea, unde organizatorii au pregătit decoruri ample pentru ceremonie și petrecere.

Printre elementele centrale ale decorului se află un ponton special amenajat și o arcadă de aproximativ patru metri, realizată din circa 10.000 de flori. În interiorul locației au fost folosite alte 20.000 de flori.

La eveniment sunt așteptați peste 250 de invitați, iar atmosfera este întreținută de mai mulți artiști cunoscuți, printre care 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, The Colours și Nea Mărin, care participă alături de ansamblul său de dansatori.

Meniul pregătit pentru invitați include preparate tradiționale, dar și opțiuni rafinate, iar participanții au acces inclusiv la o zonă de live cooking.

Victor Cornea a declarat că trăiește „cea mai frumoasă zi”, în timp ce imaginile apărute până acum arată amploarea evenimentului pregătit în cele mai mici detalii.

