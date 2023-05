1. Beautiful Creatures

Cartea Beautiful Creatures scrisă de Kami Garcia și Margaret Stohl a stat la baza filmului cu același nume din 2013. Dorința lui Ethan Wate este aceea de a-și părăsi micul oraș. Când o cunoaște pe misterioasa Lena Duchannes, amândoi află lucrurile neștiute despre familiile lor. Acest film fantasy pentru adolescenți a avut un avantaj, și anume actorii care s-au completat perfect.

2. Solomon Kane

În Soloman Kane, un mercenar nemilos renunță la violență după ce descoperă că sufletul său este destinat iadului. Se implică în salvarea unei tinere, care e luată cu forța de către o vrăjitoare. Filmul a impresionat prin suspans și printr-o poveste interesantă.

3. Seventh Son

Filmul Seventh Son are la bază romanul lul Joseph Delaney și spune povestea unui vrăjitor care îl pregătește pe unicenicul său tânăr să salveze lumea. Cei care au vizionat pelicula au susținut că nu vine cu nimic nou, însă este bogat cu momente amuzante.

4. Excalibur

Acțiunea din filmul Excalibur se concentrează în jurul Magicianului Merlin, care îl ajută pe Arthur Pendragon să îi aducă laolaltă pe britanici în jurul Mesei Rotunde din Camelot. Pelicula a primit comentarii pozitive, dar nu a ajuns la un număr numeros de spectatori.

5. Season of the Witch

Nicolas Cage a fost protagonistul filmului Season of the Witch, în care îl interpretează pe un cavaler ce pornește într-o călătorie alături de camarazii săi. Misiunea lor este aceea de a distruge puterea unei vrăjitoare. Chimia dintre actori a fost punctul forte al filmului Season of the Witch, iar publicul a urmărit cu plăcere acțiunea.

