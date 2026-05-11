Nicușor Dan nu a schimbat șefii SRI și SIE, deși are un an ca președinte

Orban a fost întrebat dacă Nicuşor Dan ascultă de cineva sau dacă este influenţat de cineva. „Personal nu cred. Chiar dacă este influenţat de unii sau de alţii, e influenţat fără ca el să vrea să fie influenţat”, a răspuns fostul premier, citat de news.ro.

Întrebat cine sunt „unii sau alţii” şi din ce zone provin, Orban a replicat: „Cine trăieşte prin preajma lui, cine are interacţiuni cu el. Cine este abil să strecoare idei şi percepţii în mintea preşedintelui. Cu siguranţă şi din zona serviciilor”.

„Aşa, ca să vă dau un titlu, mi se pare cam împachetat domnul preşedinte. De altă parte, că n-ai schimbat nimic în zona serviciilor, eşti bine mersi cu Ionescu, prim-adjunct pus acum 10 ani de Hellvig, eşti bine mersi cu Pahonţu, eşti bine mersi cu ăsta, cum îl cheamă, de la SIE, care te vrea demis insistent încă din primul moment… Gabriel Vlase”, a adăugat Ludovic Orban.

Reamintim că, deși a fost votat șef al statului pe 18 mai 2025 și a promis încă de atunci schimbări la șefia serviciilor secrete, Nicușor Dan continuă să amâne propunerile către Parlament, fără să respecte niciun orizont de timp fixat chiar de el.

În chiar prima conferință de presă în calitate de șef de stat, în iunie anul trecut, Nicușor Dan a spus că este nevoie de un director civil la SRI, instituție care este condusă de un interimar după demisia lui Eduard Hellvig, iar în privința SIE a admis că va schimba conducerea. De atunci, a tot repetat că va face schimbări, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

La finalul lunii martie a acestui an, Nicușor Dan a refuzat să mai ofere un termen și a amânat nedeterminat propunerile la șefia serviciilor secrete. Acum, odată cu ieșirea PSD de la guvernare și cu demiterea premierului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, șefia serviciilor secrete va fi lăsată în plan secund.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost demis de șeful statului pe 18 noiembrie 2025 pentru două motive principale. El a deranjat fiindcă și-a manifestat nemulțumirea pentru că magistraţii au refuzat tăierea pensiilor speciale. „Acţionează împotriva ordinii constituţionale”, a spus Orban pe 15 noiembrie, la Antena 3. Fostul premier a propus și o soluție: impunerea unui sistem de calcul al pensiilor prin care să dispară pensiile speciale și să rămână doar cele pe bază de contributivitate. A doua declarație făcută de Ludovic Orban care a deranjat a fost că USR și Cătălin Drulă se folosesc de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru PMB.

Nicușor Dan s-a gândit la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din politică, apoi s-a răzgândit

Președintele nu a exclus la începutul acestui an ca la șefia SRI și SIE să fie numiți politicieni, deși inițial nu dorea acest lucru. „Șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au spus atunci surse din anturajul lui Nicușor Dan pentru Libertatea.

Însă, pe 29 ianuarie 2026, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că își dorește totuși ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii. „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt nişte zone sensibile. Deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii”, a explicat șeful statului.

Postul de director al SRI e liber de 3 ani, Vlase este încă la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Reamintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase. Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt atunci despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Acea evaluare nu a mai avut loc, iar Pahonțu va conduce în continuare SPP.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Canotorii au sărit în ajutorul unui copil suferind, trimis în Turcia, la tratament
Știri România 08:00
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Canotorii au sărit în ajutorul unui copil suferind, trimis în Turcia, la tratament
Motorina s-a ieftinit cu până la 20 de bani luni, 11 mai 2026, iar benzina a rămas la același preț. Cât costa un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 07:59
Motorina s-a ieftinit cu până la 20 de bani luni, 11 mai 2026, iar benzina a rămas la același preț. Cât costa un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
“Edi Iordănescu sau Marius Șumudică la CFR Cluj!” Propunerea făcută în direct
Fanatik.ro
“Edi Iordănescu sau Marius Șumudică la CFR Cluj!” Propunerea făcută în direct
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Artista a schimbat mai multe rochii de mireasă
Stiri Mondene 10 mai
Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Artista a schimbat mai multe rochii de mireasă
Rochia de mireasă purtată de Andreea Bălan la Valsul Mirilor. Artista și Victor Cornea au făcut spectacol în fața invitaților
Stiri Mondene 10 mai
Rochia de mireasă purtată de Andreea Bălan la Valsul Mirilor. Artista și Victor Cornea au făcut spectacol în fața invitaților
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
ObservatorNews.ro
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Un cetățean rus, declarat indezirabil pe teritoriul României, fiind considerat risc de securitate
Mediafax.ro
Un cetățean rus, declarat indezirabil pe teritoriul României, fiind considerat risc de securitate
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Politică 07:38
De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 10 mai
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
“Rădoi și-a pierdut din simpatie la Gaziantep după 3 înfrângeri!” Șumudică, dezvăluiri despre situația românului în Turcia
Fanatik.ro
“Rădoi și-a pierdut din simpatie la Gaziantep după 3 înfrângeri!” Șumudică, dezvăluiri despre situația românului în Turcia
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea