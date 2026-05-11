Nicușor Dan nu a schimbat șefii SRI și SIE, deși are un an ca președinte

Orban a fost întrebat dacă Nicuşor Dan ascultă de cineva sau dacă este influenţat de cineva. „Personal nu cred. Chiar dacă este influenţat de unii sau de alţii, e influenţat fără ca el să vrea să fie influenţat”, a răspuns fostul premier, citat de news.ro.

Întrebat cine sunt „unii sau alţii” şi din ce zone provin, Orban a replicat: „Cine trăieşte prin preajma lui, cine are interacţiuni cu el. Cine este abil să strecoare idei şi percepţii în mintea preşedintelui. Cu siguranţă şi din zona serviciilor”.

„Aşa, ca să vă dau un titlu, mi se pare cam împachetat domnul preşedinte. De altă parte, că n-ai schimbat nimic în zona serviciilor, eşti bine mersi cu Ionescu, prim-adjunct pus acum 10 ani de Hellvig, eşti bine mersi cu Pahonţu, eşti bine mersi cu ăsta, cum îl cheamă, de la SIE, care te vrea demis insistent încă din primul moment… Gabriel Vlase”, a adăugat Ludovic Orban.

Reamintim că, deși a fost votat șef al statului pe 18 mai 2025 și a promis încă de atunci schimbări la șefia serviciilor secrete, Nicușor Dan continuă să amâne propunerile către Parlament, fără să respecte niciun orizont de timp fixat chiar de el.

În chiar prima conferință de presă în calitate de șef de stat, în iunie anul trecut, Nicușor Dan a spus că este nevoie de un director civil la SRI, instituție care este condusă de un interimar după demisia lui Eduard Hellvig, iar în privința SIE a admis că va schimba conducerea. De atunci, a tot repetat că va face schimbări, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

La finalul lunii martie a acestui an, Nicușor Dan a refuzat să mai ofere un termen și a amânat nedeterminat propunerile la șefia serviciilor secrete. Acum, odată cu ieșirea PSD de la guvernare și cu demiterea premierului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, șefia serviciilor secrete va fi lăsată în plan secund.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost demis de șeful statului pe 18 noiembrie 2025 pentru două motive principale. El a deranjat fiindcă și-a manifestat nemulțumirea pentru că magistraţii au refuzat tăierea pensiilor speciale. „Acţionează împotriva ordinii constituţionale”, a spus Orban pe 15 noiembrie, la Antena 3. Fostul premier a propus și o soluție: impunerea unui sistem de calcul al pensiilor prin care să dispară pensiile speciale și să rămână doar cele pe bază de contributivitate. A doua declarație făcută de Ludovic Orban care a deranjat a fost că USR și Cătălin Drulă se folosesc de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru PMB.

Nicușor Dan s-a gândit la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din politică, apoi s-a răzgândit

Președintele nu a exclus la începutul acestui an ca la șefia SRI și SIE să fie numiți politicieni, deși inițial nu dorea acest lucru. „Șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au spus atunci surse din anturajul lui Nicușor Dan pentru Libertatea.

Însă, pe 29 ianuarie 2026, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că își dorește totuși ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii. „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt nişte zone sensibile. Deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii”, a explicat șeful statului.

Postul de director al SRI e liber de 3 ani, Vlase este încă la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Reamintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase. Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt atunci despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Acea evaluare nu a mai avut loc, iar Pahonțu va conduce în continuare SPP.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

