„Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pâslaru, care afirmă că de-a lungul vremii, România, prin aparatul de lucrători din sistemul public, a ajutat și a implementat programe care au atras 108 miliarde de euro”, a declarat la Antena 3 CNN liderul sindical Noni Emil Iordache.

Liderul sindical atrage atenția asupra diferențelor mari de salarizare din sistemul public, oferind exemple concrete din aparatul guvernamental.

Acesta a comparat funcția de consilier principal din cadrul Guvernului, care este remunerată cu 4.500 de lei, cu salariile cercetătorilor din Laboratorul de Control Doping, care nu depășesc 5.500 de lei.

„Nu este normal ca la Guvernul României să avem salarii de 4.500 lei”, a subliniat Noni Emil Iordache.

Sindicatul cere o abordare echilibrată în privința politicilor salariale și susține că anumite categorii de angajați sunt dezavantajate.

„Nu este normal ca premierul să uite că există și în aparatul de lucru al Guvernului instituții care au venituri proprii, dar care sunt văduvite de aceste majorări”, a mai spus liderul sindical.

Acesta a transmis și un apel către conducerea Executivului: premierul ar trebui să fie „premierul tuturor” și să nu accentueze diferențele dintre categoriile de bugetari.

