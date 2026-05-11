De aproape un deceniu și jumătate, alături de copiii suferinzi, prin programul Ajută Copiii

Fie că e vorba de investigații sau tratamente efectuate în țară, fie că medicii români au recomandat, ca ultimă soluție, proceduri mult mai complexe ce pot fi făcute doar în clinci din Europa, SUA sau alte state din cine știe ce colț al lumii, copilașii suferinzi au avut nevoie de sprijin financiar. Bani pentru viață! O balanță nedreaptă ce a putut fi ținută în echilibru, în acest aproape un deceniu și jumătate de când pășim împreună alături de micuți pe drumul lor în lupta cu bolile, doar cu ajutorul vostru, al oamenilor cu inimă mare ce ați donat în toate campaniile umanitare inițiate de Fundația Ringier România prin programul „Ajută Copiii”.

Alex a primit 75.000 de lei prin Fundația Ringier România

Lui Alex, fiului soților Ene, doi foști sportivi – caiacista Elena-Georgeta (multiplă campioană națională) și canotorul Florin-Daniel (campion balcanic, multiplu campion național și participant Olimpiadă (1992) și la Mondiale (1993) – i s-au alăturat nume mari ale sportului românesc. Este vorba de Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică și mondială, declarată cea mai bună canotoare a secolului XX și doi canotori medaliați la JO din Franța 2024 – Ionela Vrînceanu (argint dublu rame) și Florin-Marian Enache (aur la dublu vâsle). Ei au răspuns strigătului de ajutor al băiatului suferind implicându-se în campania de strângere de fonduri.

În urma evenimentului organizat de Fundația Ringier România și de Agenția Națională pentru Sport (ANS), dar și cu ajutorul donațiilor primite pe timpul campaniei umanitare, pentru Alex s-au strâns, din donații în conturi, sponsorizări și SMS la 8828 aproximativ 75.000 de lei. Alex trebuia să ajungă la o clinică din Turcia pentru a-i fi administrat tratamentul salvator (n.r. imunoterapie), urgență medicală pe care canotorii au înțeles-o din prima clipă în care povestea dramatică a lui Alex a ajuns la urechile lor.

„Vă mulțumim pentru sprijin și vă rugăm să ne fiți aproape ca și până acum. Doar împreună vom reșui să-l salvăm pe Alex!”, a fost mesajul transmis de Elena Ene, mama lui Alex, prin intermediul Fundației Ringier România, tuturor celor care i-au fost aproape fiului ei.

