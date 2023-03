Între timp, pentru 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, filmele de pe Disney+ adunate în colecția Femei în rol principal sunt drame, comedii, documentare și aduc în prim-plan poveștile femeilor. Sezonul 19 din Anatomia lui Grey (Grey’s Anatomy) continuă, de asemenea, pe Disney+ în această lună, cu episoade noi lansate săptămânal începând cu 8 martie.

În plus, cu ocazia celei de-a 95-a ediții a Premiilor Oscar , care va avea loc pe 13 martie, noul film Spiritele din Inisherin (The Banshees of Inisherin) ajunge pe platformă, precum și Ucigașul din Boston (Boston Strangler), în care joacă Keira Knightley , nominalizată de două ori la Oscar, și Chris Cooper, câștigător al premiului Oscar. De asemenea, abonații se pot bucura de multe alte filme concurente la premiile din acest an, care sunt deja difuzate pe Disney+, printre care Roșu aprins (Turning Red), Focul Iubirii (Fire of Love), Pantera Neagra: Wakanda pentru totdeauna (Black Panther: Wakanda Forever) și Le Pupille.

Nu rata, deci STAR WARS: THE MANDALORIAN, pentru a urmări călătoria Mandalorianului prin galaxia Star Wars. Din Djarin s-a reunit cu Grogu, în timp ce Noua Republică se străduiește să conducă galaxia departe de istoria sa întunecată. Mandalorianul se va intersecta cu vechi aliați și își va face noi dușmani în timp ce el și Grogu își continuă călătoria împreună.

Pe 22 martie Disney+ îți aduce un proiect extraordinar, cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale. Deși Pádraic (Farrell) și Colm (Gleeson), vecini într-un orășel, sunt prieteni de-o viață, aceștia ajung brusc într-un impas în relația lor, cu consecințe alarmante pentru amândoi, pe fundalul Războiului Civil Irlandez.

