Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete

În urmă cu aproximativ o săptămână, ea a fost prezentă în Miami la Marele Premiu de Formula 1 din Statele Unite ale Americii, iar acolo s-a întâlnit cu nimeni altul decât Lionel Messi, care se afla și el în zona VIP alături de Antonela Roccuzzo, soția lui.

Așa cum românca a anunțat pe rețelele de socializare, soția lui Lionel Messi este ambasadoare a Anastasia Beverly Hills, astfel că toți trei au petrecut timp împreună în weekendul de Formula 1 din SUA.

Anastasia Soare chiar a postat pe Facebook un mesaj prin care își anunță atât fanii, cât și familia, că a primit un tricou semnat de la Lionel Messi, pe care ea îl consideră cel mai mare fotbalist din toate timpurile.

Lângă fotografiile în care apare alături de Lionel Messi și de Antonela Roccuzzo, soția lui, românca și-a amintit și de perioada copilăriei, când mergea alături de tatăl ei la meciurile echipei Farul Constanța.

„Crescând în Constanța, tatăl meu a fost un fan înfocat al echipei Farul Constanța. Până la vârsta de 6 ani, una dintre cele mai mari bucurii ale mele era să petrec duminicile cu el pe stadion, urmărind meciurile împreună.

Dacă echipa câștiga, părăseam stadionul sărbătorind alături de ceilalți fani pasionați. Dar dacă pierdea trebuia să așteptăm până când stadionul se golea aproape complet înainte să ieșim, altfel tata era tachinat fără oprire de ceilalți fani pentru înfrângere. Fanii fotbalului sunt pur și simplu la alt nivel.

După școală jucam fotbal cu băieții din cartierul meu. Îmi plăcea jocul, știam toate trucurile, iar faptul că eram gimnastă m-a făcut rapidă, flexibilă și competitivă. Așa că în timpul cursei de Formula 1, să petrec timp Antonela Roccuzzo, incredibila noastră prietenă și ambasadoare a Anastasia Beverly Hills, și cu Lionel Messi a fost ceva ireal și extrem de special.

Pentru mine, Lionel Messi este pur și simplu cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Mi-a semnat un tricou și am făcut foarte multe poze. Nu doar pentru mine, ci mai ales pentru verii și nepoții mei din România, care sunt mari fani ai lui.

Weekend-ul de Formula 1 a devenit de neuitat din multe motive, dar momentul acesta m-a dus instant înapoi la duminicile copilăriei petrecute pe stadion cu tatăl meu”, a scris Anastasia Soare pe internet.

