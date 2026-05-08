A fost numit în funcție deși avea dosar penal

Adunarea generală a Hidroelectrica va fi convocată pe 29 mai 2026 pentru a vota suspendarea din funcție a lui Silviu Răzvan Avram.

„Adunarea generală a acționarilor de la compania Hidroelectrica va propune un act adițional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan AVRAM, președinte al Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica, prin care acesta să fie suspendat până la finalizarea dosarului în care dl. Silviu Răzvan Avram are calitatea de inculpat. Este vorba despre dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secției I penale la Curtea de Apel București având ca obiect «luarea de mită (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin.(1) Cod penal»”, a transmis, într-un comunicat de presă, Ministerul Energiei, condus interimar de premierul Ilie Bolojan.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței în data de 21 octombrie 2024. De asemenea, numele său apare și în dosarul nr. 6631/2/2025/a1 având ca obiect „măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară”  înregistrat pe rolul Curții de Apel București în data de 21.10.2025 și în dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 având ca obiect „verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedură penală)”, a mai transmis compania.

Silviu Răzvan Avram este membru în Consiliul de supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

„În condițiile în care în următoarele 90 zile de la aprobarea în AGA a Actului adițional la contractul de mandat al dlui Silviu Răzvan AVRAM, nu se pronunță o hotărâre judecătorească  definitivă în dosarele în care dl. Avram are calitatea de inculpat,  Ministerul Energiei, în temeiul art. 2 lit.f) din Contract, poate solicita revocarea acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a imposibilității îndeplinirii atribuțiilor”, potrivit comunicatului citat.

În cazul în care, Avram refuză să semneze actul adițional care prevede suspendarea sa din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere, aprobat de către AGA, atunci, „în conformitate cu prevederile art. 9, coroborat cu art. 36.3 din Contractul de mandat, el poate fi revocat imediat de către AGA «pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat»”, a mai transmis Ministerul Energiei.

Silviu Răzvan Avram este în prezent Președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, fiind numit în această funcție în mai 2025 (anterior fiind membru în același consiliu din martie 2023). Cariera sa include experiență în sectorul energetic și în administrația publică, ocupând în trecut funcții precum cea de consilier al directorului general al CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune) și consilier al secretarului de stat în Ministerul Economiei între anii 2017 și 2018.

