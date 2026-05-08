La petrecerea de la locația sofisticată situată pe malul Lacului Buftea, celebra artistă va avea peste 30.000 de flori pentru că și-a dorit să creeze un cadru spectaculos.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori.

Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori, de care s-a ocupat Paul Dichis. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați”, a declarat Andreea Bălan, pentru Click.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar artista a declarat în repetate rânduri că este mai fericită ca niciodată.

„Sunt foarte fericită pentru ceea ce mi se întâmplă. Împreună cu Victor trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. El a venit în viețile noastre oferindu-ne multă bucurie, empatie, răbdare, are grijă de noi, de toate trei, de mine și de fetițe. Și asta este cel mai important, că el are trei suflete pe care le protejează”, a mai spus vedeta.

În ziua nunții ei, Adreea Bălan va purta patru rochii de mireasă.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez.

Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri.

Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva super normal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a mai spus Alina.

