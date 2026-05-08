USR refuză colaborarea cu PSD

Dominic Fritz a explicat că decizia USR de a nu mai intra într-o alianţă cu PSD se datorează formării unei majorităţi parlamentare între acest partid şi AUR.

„Partidul Social Democrat, în momentul în care au făcut această majoritate cu AUR, nu mai poate fi considerat un partid care să-şi dorească să ţină România pe un drum de reforme şi un drum proeuropean”, a afirmat el.

Fritz a adăugat că USR va colabora cu PNL pentru paşii viitori, în timp ce PSD va trebui să formeze un nou guvern.

„Deocamdată, eu nu văd ce este de negociat, tocmai pentru că PSD trebuie să facă acum un guvern. Cu noi, nu. Adică noi nu negociem cu PSD, dar, bineînţeles că ascultăm şi ce idei şi propuneri are preşedintele”, a spus Fritz.

Reacţia la moţiunea de cenzură

Primarul Timişoarei a criticat PSD pentru moţiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului anterior, considerând-o „iresponsabilă”.

„Am impresia că PSD acum mai e un fel de… haideţi că am glumit cu moţiunea aia. Nu merge aşa şi mai ales pentru că am văzut deja în ultimele luni că PSD, constant, a avut această majoritate de rezervă în buzunar”, a declarat el.

Fritz a menţionat că PSD şi AUR au votat împreună în mai multe ocazii, inclusiv împotriva Dianei Buzoianu şi în cazul Avocatului Poporului.

„Nu putem să fim la guvernare cu un partener care desconsideră complet orice fel de înţelegere scrisă pe care am avut-o”, a subliniat liderul USR.

Majoritatea parlamentară, problema principală

Problema principală în formarea unui nou guvern nu este alegerea unui premier, ci obţinerea unei majorităţi parlamentare, a explicat Fritz.

„Problema nu este numele, problema este majoritatea parlamentară, cine votează acest guvern”, a spus el, adăugând că nu crede că un tehnocrat ar putea aduna sprijinul necesar în Parlament.

Dominic Fritz a cerut PSD să vină cu soluţii în contextul noii realităţi politice create prin alianţa cu AUR.

„Nu să se prefacă acum că nu s-a întâmplat ceva marţea trecută, să nu se prefacă că n-au votat o moţiune care nu a fost doar împotriva unui premier. Citiţi textul moţiunii. Este un text profund antieuropean şi antireformist”, a declarat el, potrivit News.ro.

Planurile USR pentru anul 2028

USR îşi asumă un program pe termen lung de «curăţenie» politică şi economică în România, a anunţat Fritz.

„Presupune dezvoltarea unui program de curăţenie pentru ţară, un program prin care politic, economic, curăţăm România de pesedism şi ne asumăm acest lucru”, a explicat el, adăugând că PSD are „tentaculele sale peste tot în structura statului”.

Fritz a îndemnat la mobilizarea forţelor pentru a contracara influenţa PSD, descriind acest demers ca o „provocare mare” pentru USR.

