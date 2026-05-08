Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”

Criza a fost declanșată de o moțiune de cenzură inițiată de PSD (membră a fostei coaliții și cea mai mare forță parlamentară). Principalul aliat al social-democraților în acest demers a fost AUR, un partid eurosceptic și antioccidental, devenit în prezent cea mai populară formațiune din România, cu o intenție de vot de 34%, notează European Pravda.

Avertismentul experților ucraineni

Într-o analiză pentru European Pravda, expertul politic Serhii Herasimciuk a explicat că niciunul dintre deznodămintele posibile nu este ideal pentru Ucraina.

Totuși, amenințarea majoră o reprezintă intrarea AUR la guvernare – fie prin negocieri în actualul Parlament, fie în urma unor alegeri anticipate.

Conform analistului, un guvern cu influență AUR ar avea consecințe directe asupra Kievului. România ar opri susținerea acordată Ucrainei, o promisiune repetată adesea de liderii AUR.

„Principala amenințare la adresa Ucrainei este o situație în care partidul AUR ajunge la putere. În orice fel – fie prin acorduri de coaliție în cadrul acestui parlament, fie prin alegeri anticipate. Aceasta va însemna sfârșitul sprijinului acordat Ucrainei. Acest scenariu ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban. AUR a promis acest lucru în repetate rânduri”, a precizat Serhii Herasimciuk. 

De asemenea, în opinia expertului, există riscul ca Bucureștiul să exploateze din nou subiectul minorităților naționale, o temă evitată de guvernele precedente.

În plus, ar fi periclitat formatul trilateral Ucraina-România-Moldova („Triunghiul Odesa”), esențial pentru proiectele de infrastructură și energie. (AUR privește Ucraina ca pe un stat neprietenos și nu consideră Republica Moldova o națiune cu adevărat independentă).

Totodată, la Bruxelles ar urma negocieri dificile și posibile blocaje ori de câte ori s-ar pune problema sancțiunilor împotriva Rusiei.

Scenarii posibile pentru rezolvarea crizei

Parlamentul de la București are la dispoziție două luni și două încercări pentru a desemna un nou prim-ministru.

  • Scenariul „Roșu” (Alegeri anticipate): Este cel mai critic pentru Ucraina. AUR are șanse reale să le câștige și să devină principala forță din Legislativ. Într-o astfel de situație, un alt partid ar putea încălca tabuul colaborării cu extrema dreaptă pentru a forma o majoritate.
  • Scenariul „Galben” (Majoritate fără AUR): Supraviețuirea actualului Parlament printr-o alianță de conjunctură, fără participarea AUR. Riscul este moderat, situația presupunând negocieri permanente și compromisuri, dar menținând actuala direcție a țării.

Varianta unui guvern minoritar

Președintele Nicușor Dan s-a poziționat ferm împotriva unei coaliții antieuropene. Ales pe un val de simpatie pro-occidentală, el a subliniat că parcursul proeuropean al României este garantat de Constituție și va face presiuni asupra foștilor parteneri de guvernare pentru a reface o coaliție stabilă.

Totuși, dacă refacerea alianței eșuează, un deznodământ plauzibil este instalarea unui guvern minoritar.

Într-un astfel de scenariu, PSD ar ieși de la guvernare, dar ar asigura sprijin parlamentar pentru anumite legi.

În același timp, social-democrații ar refuza să susțină măsuri nepopulare (precum creșterea TVA sau tăierea pensiilor și beneficiilor sociale), protejându-și astfel imaginea în fața propriului electorat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un angajat pe vase de croazieră concediat după 18 ani de muncă va primi ultimul salariu înmulțit cu anii de vechime și va fi repus în funcție
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Fraudă fiscală de 18,41 mil. lei în domeniul reciclării de ambalaje: schema firmelor fantomă dezvăluită de ANAF
Știri România 11:22
Fraudă fiscală de 18,41 mil. lei în domeniul reciclării de ambalaje: schema firmelor fantomă dezvăluită de ANAF
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Știri România 10:40
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Stiri Mondene 10:48
Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Stiri Mondene 10:36
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
ObservatorNews.ro
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
GSP.ro
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Mediafax.ro
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax.ro
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Fanatik.ro
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea