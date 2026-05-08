Este primul sezon estival fără vaporașele dezafectate, urcate pe socluri în diverse zone din oraș, menite să creeze repere și o simbolistică a municipiului. Vândute de administrația locală la preț de fier vechi, obiectivele au dispărut complet din peisaj acum câteva luni. În locul lor, autoritățile au promis totemuri decorative, iar în prezent, soclurile au rămas goale.

Mai multe artere din oraș sunt încă șantiere deschise. Trotuarele sunt în lucru, iar intervențiile de pavare se desfășoară pe ultima sută de metri.

Nici arterele din centru nu fac excepție. După ani de întârzieri și termene prelungite, lucrările continuă, iar în zonă sunt muncitori activi pe teren.

Lucrări în desfășurare pe str. Ștefan cel Mare din Centrul Vechi al Constanței

Deși reamenajată și inaugurată recent, strada arată deja semne de degradare. O parte dintre băncile din lemn sunt scorojite, iar finisajele ridică semne de întrebare privind calitatea execuției.

Situația este similară și pe Bulevardul Ferdinand, unde pista de biciclete este încă în lucru. Libertatea a scris la sfârșitul lunii martie despre decopertarea și reasfaltarea sa. Pe atunci, administrația locală a indicat constructorul drept responsabil pentru lucrări neconforme.

În Centrul Vechi al Constanței, zona pietonală care duce spre Faleza Cazinoului prezintă deja probleme.

Dalele de granit sunt fisurate sau deplasate, iar în unele cazuri pot fi scoase cu ușurință de orice turist curios.

Unul dintre principalele puncte de atracție, Muzeul de Arheologie Constanța din Piața Ovidiu, a intrat recent în reabilitare. De jur împrejurul clădirii s-a amplasat un gard, iar termenul estimat de finalizare indicat pe panoul informativ este începutul anului 2028.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

La câțiva pași, Cazinoul din Constanța, redeschis după ani de așteptare, atrage din nou privirile turiștilor. Arhitectura sa art nouveau rămâne punctul central al falezei, însă imaginea este afectată de starea elementelor din jur.

Balustradele albe de pe marginea falezei sunt marcate de rugină și, potrivit avertismentelor afișate, nu oferă siguranță. Turiștii sunt sfătuiți să evite sprijinirea de acestea, din cauza riscului de accidente.

În ansamblu, Constanța pare prinsă pe picior greșit la doar câteva săptămâni până la începerea noului sezon estival.

