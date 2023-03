1. X-Men

Nimeni nu poate trece cu vederea peste franciza X-Men și succesul ei, drept dovadă a inclus 13 filme. Cu ocazia acestor pelicule, s-a arătat din nou că filmele cu supereroi prezintă povești interesante, fantastice, dar pot fi și profitabile. Iar X-Men a câștigat 6,08 miliarde de dolari.

2. DC Extended Universe

DC Extended Universe a depus eforturi pentru a se apropia de succesul avut de Marvel Cinematic Universe. Pe alocuri, acest lucru s-a întâmplat, un exemplu fiind Batman v Superman: Dawn of Justice. Cele 11 filme din franciză au câștigat 6,21 de miliarde de dolari.

3. Fast & Furious

Dacă în 2001, când a apărut The Fast and the Furious, existau puțini cei care își puneau speranțele în succesul peliculei, iată că trecerea timpului a demonstrat contrariul, iar în zilele noastre este una dintre francizele cu cele mai mari încasări. 10 filme din franciză au adunat 6,62 de miliarde de dolari

4. Batman

Fie că vorbim de clasicul film Batman din 1989, regizat de Tim Burton , sau de trilogia lui Christopher Nolan, subiectul în sine a fascinat de fiecare dată foarte mulți oameni. În franciza Batman se regăsesc 17 filme, începând cu Batman: The Movie din 1966 și The Batman din 2022 cu Robert Pattinson, și sunt incluse și filmele de animație, iar acestea au încasat 6,84 de miliarde de dolari.

5. The Avengers

Este adevărat că The Avengers face parte din Marvel Cinematic Universe, dar funcționează și ca o franciză de film pe cont propriu. Cele 4 filme au adus 7,76 de miliarde de dolari. Age of Ultron, The Avengers, Infinity War și Endgame nu au câștigat vreodată mai puțin de un miliard de dolari, ceea ce ne arată că fanii încă urmăresc cu entuziasm.

