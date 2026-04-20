La începutul acestui an, Andreea Popescu declara public, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, că mariajul cu Rareș Cojoc s-a încheiat. Informația a fost preluată rapid și a devenit un subiect intens discutat. În realitate, lucrurile nu stăteau chiar așa. La momentul anunțului, procedura legală de divorț nici măcar nu fusese începută.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Deși în spațiul public se vorbea deja despre un divorț finalizat, actele necesare au fost depuse abia ulterior, la finalul lunii martie. Așadar, între momentul anunțului și debutul procedurii legale a existat o diferență semnificativă.

Cum funcționează divorțul la notar

În cazul unui divorț amiabil, procedura este simplă, dar presupune câțiva pași clari. După depunerea cererii, urmează un termen de reflecție de 30 de zile, perioadă în care cei doi soți pot reveni asupra deciziei.

Dacă după acest interval ambii își mențin hotărârea, notarul finalizează procedura și emite actele oficiale de divorț.

Andreea Popescu păstrază numele de familie al fostului soț

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă.

Cum își vor împărți cei doi copiii

Vedeta le-a explicat recent urmăritorilor săi că a ajuns la un acord cu fostul soț în ceea ce privește programul copiilor. Astfel, cei mici vor locui o săptămână alături de ea, iar următoarea săptămână o vor petrece cu tatăl lor. Este o schimbare majoră în viața întregii familii, însă Andreea Popescu pare pregătită să facă față noii etape.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea.

Keshika și Lorena rămân alături de noi. Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine“, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut contract prenupțial

Andreea mărturisea că Rareș provine dintr-o familie bună și a fost corect să existe o astfel de înțelegere, astfel încât, în cazul unui divorț, ea să nu beneficieze de bunurile acestuia. Bruneta spune însă că nu a perceput contractul ca pe o lipsă de încredere, ci, dimpotrivă, ca pe o dovadă de iubire și seriozitate.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.